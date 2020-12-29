Громкий арест Сергия: что будет со Среднеуральским монастырем, сколько еще сект в России

Роман Широков // фото: Global Look Press

Широкова готовят на роль Михаила Ефремова
Фото: Global Look Press

Гороскоп Зараева на 2021 год по знакам зодиака: от Овна до Рыб
Фото: Андрей Струнин

Лайт-вакциной прикрывают провал с "тяжелой"?
Facebook, YouTube, Twitter

"Failed state" – реальность или новый нацпроект? Итоги недели одним предложением
В центре внимания
Татьяна Догилева // скриншот Youtube
Коллеги поздравили семью Баталова с Новым годом (видео)
"Голубые огоньки": будут все звезды и даже звери, кроме бунтаря Меладзе
Создатель "Новичка": Жизнь Навальному спасли омские врачи, снявшие с него белье

Новости дня

29 декабря, вторник

[21:00]Традиционный для декабря рост цен на услуги такси усугубился пандемией
[17:52]Апелляционный суд: Только 6 из 7 фигурантов дела "Сети"* жаловались на пытки
[17:08]В Париже умер кутюрье Пьер Карден
[16:33]Центр "Насилию.нет" признали иноагентом из-за интервью Анны Ривиной в Forbes
[15:51]Полиция пришла к главе "Правовой инициативы", игнорируя решение ЕСПЧ
[15:45]Вакцинированные россияне через "Госуслуги" смогут получить "ковидный паспорт"
[15:11]BYPOL: Есть запись, где Караев говорит о фабрикации дела против Тихановского
[14:59]Врачам запретят назначать антибиотики без клинически подтвержденного диагноза
[14:34]Россия ввела санкции против неназванных лиц из спецслужб и разведки Германии
[13:55]Песков: Путин не осведомлен о требованиях ФСИН к "ее подопечному"
[13:54]Чиновница отправится на год в колонию из-за голодающего приемного ребенка
[13:22]"Тема не закрыта": Коммунисты требуют поискать у коллег иностранное гражданство
[12:38]Мобильного оператора оштрафовали за снятые в роуминге 4,7 тысячи рублей
[12:37]НАТО озаботится угрозой биологического оружия. Оно запрещено, как и химическое
[11:41]Конгресс США решил увеличить помощь американцам с $600 до $2000
[11:39]Вокальный педагог из "Фабрики звезд" посоветовал любителям караоке не орать
[11:21]Пастафарианская церковь лишила Шнурова статуса святого за членство в "партии-спойлере"
[11:11]Случаи гриппа в России единичны, но растет число заболеваний ОРВИ
[10:39]Зарплаты чиновников за год выросли на 13%. В среднем они получают по 60 тысяч
[10:00]В России появится комиссия для продвижения российских площадок в киносъемках
[09:50]"Отдельный сегмент "ВКонтакте": Кравцов рассказал о соцсети для школьников
[09:08]Един в трех статьях. Отцу Сергию предъявили обвинения
[08:47]ФСБ себя повышает, военкомы беспределят, Сергия повязали. Главное к 29 декабря

28 декабря, понедельник

[22:12]Навальный ответил на угрозу ФСИН посадить его на 3,5 года: "Я это дело выиграл"
[18:01]Суд в Петербурге во второй раз защитил право офицера на ношение бороды
[17:24]К СМИ-"иноагентам" причислены правозащитник Лев Пономарев и питерская художница
[17:09]Нападали два террориста: Рамзан Кадыров рассказал подробности инцидента со стрельбой в Грозном
[16:59]Российское лекарство от ковида на основе антител будут вводить через капельницу
[16:19]По меньшей мере два человека погибли в ходе перестрелки в Чечне
[16:10]Ролик Навального со звонком "отравителю" стал самым популярным за неделю
[15:32]"У меня 37 лет выслуги": Максименко месяц в СИЗО, а следователь так и не пришел
[14:48]Кремль просит "отнестись с пониманием" к личной жизни Путина: "Никакой завесы тайны"
[13:54]Песков о вакцинации Путина: "Он сам скажет, когда и как это произошло"
[13:15]Журналистка, рассказывавшая о ковиде в Ухане, получила четыре года за фейки
[12:35]Коллективный иммунитет к вакцине: Почти 60% россиян не готовы прививаться
[11:46]"В целом оно хуже": Министр Фальков признал падение качества обучения на удаленке
[11:42]Анна Большова о Боякове: "Предложил роль, от которой невозможно отказаться"
[11:15]Полиция не смогла доказать, что распространивший фейк юрист знал, что это фейк
[10:35]Автошколы можно будет выбирать на основе данных о ДТП с участием их выпускников
[09:41]Фургал подаст на "Россию 24" в суд из-за репортажа, где его называют "членом ОПГ"

фото: Global Look Press
Как продлить жизнь новогодней ели: советы эксперта "Роскачества"
Главный Дед Мороз России // фото: Пресс-служба российского Деда Мороза
Российский Дед Мороз дал советы по выбору новогодней ёлки
Фото: depositphotos
Возьми быка за... вырезку: рецепт новогодней говядины "Веллингтон"
 
Как сохранить форму до и после Нового года: советы экспертов и звезд
Фото: личный архив Таисии Повалий
"Черная смородина – лучшее средство!": Повалий рассказала о борьбе с коронавирусом
Фото: depositphotos
Гусь с яблоками, запеченный судак и салат с кальмаром: лучшие блюда к Новому году
Фото: Global Look Press
Олимпиада в Екатеринбурге и кража ели в Первомайске: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
10 шуток и ярких цитат Путина о видео с Дзюбой, мате Шнура, "фигне" про дочерей
Фото в статье: пресс-служба СТС
Мясо в мандаринах и рыба в шпинате: топ новогодних кулинарных фантазий
Фото: Global Look Press
Финансовые пирамиды в Липецке и "самолет Гагарина" в Волгограде: что обсудили в Сети
sobesednik logo

Громкий арест Сергия: что будет со Среднеуральским монастырем, сколько еще сект в России

Общество
22:57, 29 декабря 2020

Громкий арест Сергия: что будет со Среднеуральским монастырем, сколько еще сект в России
Наталья Поклонская и отец Сергий//фото: скриншот YouTube
Наталья Поклонская и отец Сергий//фото: скриншот YouTube

Что ждет скандально известного схиигумена Сергия (Романова) – «духовника Поклонской», мечтавшего о перевороте, рассказал сектовед Александр Дворкин.

«Сергий может всех сдать или прикинется мучеником»

За три дня до Нового года силовой отряд Росгвардии пошел на штурм Среднеуральского женского монастыря и арестовал на два месяца его лидера – расстриженного схимонаха Сергия (Романова). Сектовед, профессор богословия Александр Дворкин рассказал Sobesednik.ru, что теперь будет с монастырем и последователями отца Сергия.

– Судьба его зависит от того, как поведет себя сам Романов. Если просто испугается и начнет всех сдавать – это один сценарий. Если будет изображать из себя мученика – другой, хотя возможно и соединение двух ролей. Конечно, количество адептов сократится, потому что приезжать будет некуда: нет харизматичного лидера, нет места паломничества.

Сейчас местная епархия займет Среднеуральскую обитель, и она начнет функционировать как нормальный монастырь, а не как гнездо заговорщиков и пропагандистов политических переворотов.

Какие-то сторонники останутся. Романов выражал достаточно распространенную в маргинальных околоправославных кругах точку зрения, может начаться процесс слияния разных группировок. По счастью, мне кажется, это будет скорее виртуальная деятельность – в интернете.

За что арестовали схиигумена Сергия? В чем его обвиняют?

– Вооруженные отряды ОМОНа ночью врываются в монастырь, проводят обыск и задержания. Оперативники не перегнули?

– Я думаю, так и надо было действовать. Трупов нет — значит, все удачно. Все видели ролики, на которых Романов призывал монахинь к самоубийству. Очевидно, такие сценарии рассматривались им всерьез.

Опальный схиигумен Сергий (Романов) арестован до 28 февраля 2021 года//фото: скриншот YouTube

ОМОН можно только похвалить – на этот раз бойцы очень сдержанно себя вели. Работали быстро, четко, не поддавались на провокации, несмотря на то, что оголтелые сторонники Романова атаковали их и словесно, и физически. Лидера забрали, все вещдоки изъяли — молодцы.

В последнее время Романов поймал кураж и чем дальше, тем больше уверялся в собственной безнаказанности. Его несло, и он наговорил уже на половину уголовного кодекса.

– В этом году арестовали сразу двух лидеров знаменитых сект — Виссариона (бывшего милиционера Сергея Торопа) и Романова. Это совпадение или зачистка?

– Общее то, что и в том и в другом случае работали федералы.

Обе секты просуществовали так долго только из-за попустительства местных властей. Чем было вызвано это попустительство, надеюсь, следствие ответит.

Но, конечно, если бы Виссариона убрали лет 15 назад, то количество пострадавших было намного меньше.

Виссарион (Сергей Тороп)//фото: Facebook

Если бы с Сергием разобрались хотя бы год назад, когда все его экстремистские проповеди попали на YouTube, тоже все было бы менее болезненно. Хотя лучше поздно, чем никогда.

– Страна узнала об общине Романова этим летом, но все началось гораздо раньше...

– По его поводу я связывался с Екатеринбургской епархией ещё 10 лет назад. Тогдашний монах Сергий был рукоположен в нарушение всех церковных канонов.

У него два абсолютных препятствия на пути в священники — убийство, плюс тот факт, что он трижды был женат. По церковным правилам это недопустимо. Я уже молчу, что у него вообще нет богословского образования.

Если бы Сергия не рукополагали и не пиарили, таких проблем бы не возникло. В Епархии говорят, что бывший глава – митрополит Викентий, не знал, поскольку Романов скрыл свое прошлое. Хотя факсимиле его приговора публиковали в прессе ещё лет восемь назад, так что узнали все.

Сколько сект действует в России? Следующим арестуют Иоанникия из Чихачево?

– Это не последние секты в России. Кто следующий? За кем придут?

– К Романову по идеологии очень близок схиархимандрит Иоанникий из Чихачево (Ивановская область).

Думаю, он может быть следующим. Как раз сегодня он не явился на церковный суд. Это первый вызов. Ещё два таких вызова – и Иоанникий тоже будет извергнут из сана.

Есть и ещё несколько сомнительных священников-псевдостарцев, уже почти ушедших в раскол. Если говорить в целом по сектам, то уже много лет готовится процесс по саентологии. Это самая серьезная и самая влиятельная секта с большим количеством пострадавших.

Кроме того, есть ещё московская псевдоиндуистская секта Пракаша Кумара («Шри Пракаш Джи». – Прим. Sobesednik.ru). Рассказывают, что и там большое количество пострадавших. К тому же Федеральная антимонопольная служба признала за ним картельный сговор, построенный на торговле медицинским оборудованием.

Теги: #Поклонская #схиигумен Сергий

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Наталья Поклонская и отец Сергий//фото: скриншот YouTube

Общество

Громкий арест Сергия: что будет со Среднеуральским монастырем, сколько еще сект в России
Нет изображения

Общество

Апелляционный суд: Только 6 из 7 фигурантов дела "Сети"* жаловались на пытки
Анна Ривина и Регина Тодоренко // Фото: «Насилию.нет»

Общество

Центр "Насилию.нет" признали иноагентом из-за интервью Анны Ривиной в Forbes
Политика
"Путин так устроен": Сатановский предупредил о неожиданностях при выборе "преемника"
Навального прикрывают силовики: политолог сделал неожиданное заявление
"Рождество – это символично": Соловей оценил новость о возвращении Навального в Россию
Кандидата рассматривают с двух сторон: политолог о вероятных преемниках Владимира Путина
Общество
Громкий арест Сергия: что будет со Среднеуральским монастырем, сколько еще сект в России
Народу селёдку, Путину – стерлядь: повар Кремля раскрыл новогоднее меню президента
Мир держится на сумасшедших: Березин, Покровский и Волкова в опросе Sobesednik.ru
Контроль за розетками и дружба с соседями: как сэкономить на ЖКУ?
Колумнисты
Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Оставим все-таки последнее «Ж-ж-ж!» за Патриархом. Он признал, что «Софрино» не покрывает все свечные потребности церквей. Возможно, ему стоит пойти навстречу духовенству и завести пчел попроще. У Зюганова их лучше не брать – они наверняка леваки

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Пора уже обратить против них то самое оружие, которое они приватизировали, – закон. Потому что, если действовать в России по закону, первой жертвой окажется нынешняя власть со всеми подручными, по преступному сговору превратившими самую интересную и богатую страну мира в нечто страшное, смешное и стыдное

Соколов Дмитрий

Соколов
Дмитрий

Журналист

«Дом-2» утратил монополию на трэш. Хочешь драк в эфире – включай Соловьева. Польских журналистов там лупят, теряя микрофоны-петлички, точно так же, как Николая Должанского у бассейна. «Дом-2» будет закрыт, но дела и тела его – живее всех живых

Культура и ТВ
"С ума сошел!": шеф-повар Ивлев устроил на съемках телешоу продуктовый скандал
Трагедия и гротеск: "Счастливо оставаться" Альбера Дюпонтеля
"Обычная женщина-2": Анна Михалкова снова блеснула в роли дошедшей до дна сутенерши
Фильм "Холоп" может навсегда остаться самым кассовым в истории российского кино
Шоу-бизнес
"В моем сердце – дыра!": у Бузовой случилась истерика перед отъездом из России
Золотой унитаз, "Майбах" и Мальдивы: о каких подарках мечтают Бузова, Барецкий и Борисова
"Яхты, виллы за рубежом": Юлиан рассекретил богатства "обнищавших" звёзд
"Нищих" Преснякова и Подольскую обвинили во лжи из-за покупки квартиры

Здоровье
Ощущение одиночества почти всегда отрицательно влияет на здоровье
Блокирует заразу за 24 часа: найдено новое перспективное лекарство от коронавируса
Врач Ковальков назвал идеальную диету для похудания перед Новым годом
Дети умеют читать эмоции на лицах даже под масками
Туризм
В Госдуме предлагают закрыть авиасообщение со всеми странами из-за "британской мутации" COVID-19
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
Авто
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
фото в статье: Андрей Струнин
Людей хотят приравнять к мусору: жители деревень под Москвой бьются против нового "Ядрово"
Алексей Лихачев // фото: Global Look Press, скриншот с YouTube
Лихой "Росатом": Глава госкорпорации и друг Кириенко за три года удвоил свои доходы
Фото: Global Look Press
А если это Любовь: Мама Алины Кабаевой получила квартиру за 600 млн рублей
Алексей Косыгин // фото в статье: Global Look Press
Феномен Косыгина: как ему удавалось быть полезным при Сталине, Хрущеве и Брежневе
Фото: Global Look Press; в статье: ТАСС, соцсети
"В" значит... Владимир? "Собеседник" нашел подмосковный дворец, связанный с президентом
Борис Грачевский // фото: Global Look Press; в статье: Instagram
Борис Грачевский:
Рукописи не горят, "Ералаши" тоже
Александр Збруев // фото в статье: Андрей Струнин
Александр Збруев:
Над миром висит зонтик страшнее атомной бомбы
Стася Милославская // фото: фильм «На острие»
Стася Милославская:
Истории, подобные трагедии Стрельцова, сейчас случаются с режиссерами и журналистами
Константин Котов // фото: соцсети
Константин Котов:
Если совесть потребует, продолжу выходить на пикеты
Валентина Титова // фото: скриншот с YouTube
Валентина Титова:
Тарковского воспели невесть за что. "Зеркало" снял Рерберг
Александр Кокорин//фото: Global Look Press
Драчун и лихач Кокорин натравил на маму судебных приставов
Фото: Global Look Press
Свадьба отменяется: Киркоров отказывается идти в ЗАГС из-за Пугачевой
Фото: Instagram
Поклонники в гневе: Настя Каменских радикально сменила имидж в преддверии Нового года
Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович // фото в статье: соцсети
"Ухожу в монастырь!": Терешкович круто меняет жизнь после пьяной выходки на юбилее Гогена
Фото: Instagram
Ню снегурка: Нюша на новогоднем фото "вывалила грудь"
Павел Глоба // Фото: Global Look Press
В России появится новый лидер, ему поверит народ: неожиданный прогноз Павла Глобы на 2021 год
Стоп-кадр: YouTube
Пророчества Ванги на 2021 год: катаклизмы, болезнь Трампа, "красные деньги"
Фото: depositphotos
Испачканная скатерть и отказ от крепкого: как встретить 2021 год, чтобы разбогатеть
Пальто из мусора // фото в статье: соцсети
Под Калугой мусор сделали искусством
Фархад Ахмедов // Фото: Facebook
"Отрезать ей яйца, развестись и быть свободным человеком"
^