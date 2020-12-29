Громкий арест Сергия: что будет со Среднеуральским монастырем, сколько еще сект в России

Что ждет скандально известного схиигумена Сергия (Романова) – «духовника Поклонской», мечтавшего о перевороте, рассказал сектовед Александр Дворкин.

«Сергий может всех сдать или прикинется мучеником»

За три дня до Нового года силовой отряд Росгвардии пошел на штурм Среднеуральского женского монастыря и арестовал на два месяца его лидера – расстриженного схимонаха Сергия (Романова). Сектовед, профессор богословия Александр Дворкин рассказал Sobesednik.ru, что теперь будет с монастырем и последователями отца Сергия.

– Судьба его зависит от того, как поведет себя сам Романов. Если просто испугается и начнет всех сдавать – это один сценарий. Если будет изображать из себя мученика – другой, хотя возможно и соединение двух ролей. Конечно, количество адептов сократится, потому что приезжать будет некуда: нет харизматичного лидера, нет места паломничества.

Сейчас местная епархия займет Среднеуральскую обитель, и она начнет функционировать как нормальный монастырь, а не как гнездо заговорщиков и пропагандистов политических переворотов.

Какие-то сторонники останутся. Романов выражал достаточно распространенную в маргинальных околоправославных кругах точку зрения, может начаться процесс слияния разных группировок. По счастью, мне кажется, это будет скорее виртуальная деятельность – в интернете.

За что арестовали схиигумена Сергия? В чем его обвиняют?

– Вооруженные отряды ОМОНа ночью врываются в монастырь, проводят обыск и задержания. Оперативники не перегнули?

– Я думаю, так и надо было действовать. Трупов нет — значит, все удачно. Все видели ролики, на которых Романов призывал монахинь к самоубийству. Очевидно, такие сценарии рассматривались им всерьез.

Опальный схиигумен Сергий (Романов) арестован до 28 февраля 2021 года//фото: скриншот YouTube

ОМОН можно только похвалить – на этот раз бойцы очень сдержанно себя вели. Работали быстро, четко, не поддавались на провокации, несмотря на то, что оголтелые сторонники Романова атаковали их и словесно, и физически. Лидера забрали, все вещдоки изъяли — молодцы.

В последнее время Романов поймал кураж и чем дальше, тем больше уверялся в собственной безнаказанности. Его несло, и он наговорил уже на половину уголовного кодекса.

– В этом году арестовали сразу двух лидеров знаменитых сект — Виссариона (бывшего милиционера Сергея Торопа) и Романова. Это совпадение или зачистка?

– Общее то, что и в том и в другом случае работали федералы.

Обе секты просуществовали так долго только из-за попустительства местных властей. Чем было вызвано это попустительство, надеюсь, следствие ответит.

Но, конечно, если бы Виссариона убрали лет 15 назад, то количество пострадавших было намного меньше.

Виссарион (Сергей Тороп)//фото: Facebook

Если бы с Сергием разобрались хотя бы год назад, когда все его экстремистские проповеди попали на YouTube, тоже все было бы менее болезненно. Хотя лучше поздно, чем никогда.

– Страна узнала об общине Романова этим летом, но все началось гораздо раньше...

– По его поводу я связывался с Екатеринбургской епархией ещё 10 лет назад. Тогдашний монах Сергий был рукоположен в нарушение всех церковных канонов.

У него два абсолютных препятствия на пути в священники — убийство, плюс тот факт, что он трижды был женат. По церковным правилам это недопустимо. Я уже молчу, что у него вообще нет богословского образования.

Если бы Сергия не рукополагали и не пиарили, таких проблем бы не возникло. В Епархии говорят, что бывший глава – митрополит Викентий, не знал, поскольку Романов скрыл свое прошлое. Хотя факсимиле его приговора публиковали в прессе ещё лет восемь назад, так что узнали все.

Сколько сект действует в России? Следующим арестуют Иоанникия из Чихачево?

– Это не последние секты в России. Кто следующий? За кем придут?

– К Романову по идеологии очень близок схиархимандрит Иоанникий из Чихачево (Ивановская область).

Думаю, он может быть следующим. Как раз сегодня он не явился на церковный суд. Это первый вызов. Ещё два таких вызова – и Иоанникий тоже будет извергнут из сана.

Есть и ещё несколько сомнительных священников-псевдостарцев, уже почти ушедших в раскол. Если говорить в целом по сектам, то уже много лет готовится процесс по саентологии. Это самая серьезная и самая влиятельная секта с большим количеством пострадавших.

Кроме того, есть ещё московская псевдоиндуистская секта Пракаша Кумара («Шри Пракаш Джи». – Прим. Sobesednik.ru). Рассказывают, что и там большое количество пострадавших. К тому же Федеральная антимонопольная служба признала за ним картельный сговор, построенный на торговле медицинским оборудованием.