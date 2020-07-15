Как связаны опальный Сергий Романов и Владислав Сурков

О том, что опальный священник Сергий Романов контактирует с бывшим помощником президента, написали сразу несколько уральских изданий. По слухам, несколько лет назад они даже встречались тет-а-тет. Подтверждения этому нет, хотя политику и священнику явно есть что обсудить.

«Общая армия»

В 2017 году Сурков провел встречу с «Союзом Добровольцев Донбасса». Об этом стало известно после того, как в интернет были выложены фотографии с мероприятия. Зал на встрече был полон бойцов Новороссии. Одно из мест занимал Олег Богуневич — лидер уральского отделения «Союза», лидер казачьего движения и в прошлом учредитель ЧОПа «Сокрим». Именно он встретил журналистов у входа в Среднеуральский монастырь в день, когда появились новости о его захвате, и доходчиво объяснил, что внутрь пройти не получится.

Рядом с ним тогда оказался уральский священник Олег Сененко — атаман казачьей станицы Горный Щит. Его земляки участвуют во всех патриотических акциях в Екатеринбурге, не забывая прихватить с собой шевроны и флаги Новороссии.

Бойцы востока Украины одинаково ценны для духовника Среднеуральской обители и Владислава Суркова. По словам военкора Семена Пегова (телеграм-канал WarGonzo), в 2019-м политик встречался с добровольцами и сказал, что «Союз» остался единственной его организацией: «Меня особо больше никуда не приглашают, поэтому вдвойне приятно что приглашают сюда».

Общие знакомые

Всей своей церковной карьерой бывший милиционер Николай Романов, ставший схимонахом Сергием, обязан знаменитому в Свердловском регионе митрополиту Викентию. Именно этот архиерей заметил и возвысил бойкого послушника, который объявился в конце девяностых на стройке храма в Ганиной Яме. Через пару лет, в 2001-м он же рукоположил Николая-Сергия в священники. Связи его самого практически безграничны.

В 2010 году в резиденцию тогда ещё Екатеринбургского церковного начальника неожиданно приехал с визитом зам. главы администрации президента Владислав Сурков, что показали по главным телеканалам страны. По ходу беседы архиереем была затронута тема восстановления монастырского комплекса в городе Верхотурье, на которое требовалось несколько миллиардов рублей.

Через год после визита начали восстанавливать не только этот комплекс, но и Кыртомский Крестовоздвиженский монастырь — затерянную в тайге обитель, подконтрольную все тому же Сергию Романову.

Общие интересы

Первый (и единственный) Всероссийский гражданский Собор патриотов при поддержке подконтрольного Суркову федерального агентства Росмолодежь прошел в 2013 году не где-нибудь, а все в том же Екатеринбурге. Сам политик не приехал, однако на соборе выступил его ближайший помощник Алексей Чеснаков. Остальные докладчики тоже были под стать повестке: министр культуры Владимир Мединский, историк Вячеслав Никонов, писатель Александр Проханов и другие. Присутствовали и некоторые казацкие общины. Сергий Романов на окологосударственное мероприятие не приехал, зато государство наконец приехало к нему. В 2013 году из бюджета начинают вливаться средства в Среднеуральскую обитель. Тогда за 2,7 миллиона рублей там провели работы по электроснабжению за счет энергетической компании «МРСК Урала»...