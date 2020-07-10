Влиятельный покровитель отца Сергия Романова вычеркнул его из списка священников

На сайте Ташкентской и Узбекистанской епархии под руководством Викентия (Мораря), который рукоположил Сергия на служение в церкви, имя опального монаха больше не отображается.

Как выяснилось в процессе разборок вокруг Среднеуральского монастыря, где верховодит отлученный от служения Сергий Романов, все последние годы священник находился в Екатеринбурге в статусе заштатного клирика.

Прямой начальник Сергия – митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий (Морарь), ещё никогда не комментировал поведение своего подопечного. Однако на прошлой неделе имя Сергия было удалено с сайта епархии Среднеазиатского региона. В ряду других священников он был записан там с момента запуска сайта – в 2013 году.

Викентий (Морарь) — один из самых статусных архиереев РПЦ, создатель первого православного телеканала «Союз», управлял Екатеринбургской Епархией с 90-х годов. Однако после раздробления этого церковного региона на три отдельные епархии (Екатеринбургской, Каменской и Нижнетагильской) был переведен в Среднюю Азию с повышением до митрополита.

После переезда влияние Викентия в Екатеринбурге не поубавилось. Он до сих пор приезжает служить в местные храмы и возглавляет традиционный крестный ход, проводимый в Царские дни (в прошлом году, он прошел весь 21 километр на костылях из-за перелома ноги).