Владислав Сурков продолжает медитировать спустя месяц после своей "отставки"

Около месяца назад «серый кардинал российский политики» Владислав Сурков пропал из общественного пространства. Появились слухи, что бывший глава президентской администрации внезапно покинул все занимаемые должности и устранился от государственных дел.

Бывший подчиненный и близкий товарищ Владислава Суркова, политолог Алексей Чеснаков тогда написал в своем телеграм-канале: «В связи со сменой курса на украинском направлении В. Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах».

Параллельно отдельные телеграм-каналы публиковали информацию, что президент все-таки не принял отставку своего приближенного, и Сурков по-прежнему курирует Донбасс. При этом после перетасовок в российском правительстве другой близкий Путину чиновник – Дмитрий Козак – официально был назначен замглавой президентской администрации с кураторством отношений России и Украины.

Так где сейчас Сурков на самом деле? С этим вопросом Sobesednik.ru дозвонился до Алексея Чеснакова.

– Когда он закончит медитировать, тогда и поговорим. О его кураторстве Донбасса сейчас я ничего не знаю. Ясность появится только тогда, когда он закончить медитировать. Месяца еще не прошло, – ответил нам политолог.