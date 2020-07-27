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Лишенный сана схиигумена Сергий (Романов) укрепил монастырь новыми послушниками

Общество
21:09, 27 июля 2020

Лишенный сана схиигумена Сергий (Романов) укрепил монастырь новыми послушниками
Фото: скриншот Youtube
Фото: скриншот Youtube

Sobesednik.ru стало известно, что опальный священнослужитель не собирается сдавать позиции.

Религиовед Роман Силантьев со ссылкой на источники в Среднеуральском женском монастыре, сообщил, что его покинули уже 14 монахинь.

В самой обители нам это опровергли.

– Все это ложь, – рассказал Sobesednik.ru Всеволод Могучев, представитель теперь уже  схиигумена (24 июля патриарх утвердил решение епархиального суда об извержении Романова из сана. – Прим. Sobesednik.ru). – В монастырь, наоборот, стало приезжать больше людей. На Царские дни, по официальному заявлению Екатеринбургской епархии, к Храму-на-Крови со всей страны съехалось порядка 10 тысяч человек. У нас в монастыре, в 30 км от Екатеринбурга, было в это время 2 тысячи. И это при том, что один автобус с паломниками высадили сотрудники ДПС, а до этого епархия не рекомендовала людям приезжать к нам. Нам звонят, к нам приезжает большое количество священнослужителей. Очень много человек просят возможности приехать, потрудиться в монастыре и остаться жить. У меня в соцсетях сейчас висит 70 неотвеченных писем на эту тему. Но надо понимать, что наши возможности сейчас ограничены. Из-за повышенного внимания, постоянных проверок и провокаций многим приходится отказывать.

По словам Могучева, отбор новичков осуществляет лично сам Сергий (Романов).

– Остаться можно, если отец Сергий увидит, что это искреннее рвение. И при этом есть смысл, чтобы этот человек здесь находился. Разумеется, денег за это не берут, в монастыре их ни за что не берут. Более того, тут кормится большое количество малоимущих, детей, пожилых, инвалидов. При этом не надо забывать, что это строящийся монастырь, целый ряд храмов сейчас строится.

После фильма Ксении Собчак «Монастырь особого назначения» проверки в Среднеуральском монастыре участились.

– Идет какая-то информационная бомбежка компроматом, не имеющим отношения к действительности. Постоянно происходят проверки, – сетует Могучев. – Детям задают пугающие для них вопросы, в результате чего у ребенка возникают психологические травмы. Спрашивают, трогали ли вас где-то или ещё что-то подобное.

Несмотря на конфликт с патриархией, бывший схиигумен, по словам Могучева, не планирует создавать параллельную церковную организацию:

– Отец Сергий четко сказал, что из русской православной церкви он не уйдет. Уходить нужно «группировке митрополита и патриарха Кирилла». А отец Сергий, священники, которые нас поддерживают, и православные миряне – мы в церкви останемся. И господь обязательно пошлет в наш регион настоящего патриарха, настоящего митрополита.

Монастырь не будет ни на каких условиях отдан еретикам и экуменистам. За епархиальными и церковными властями только крепостные священники, околоцерковные активисты, силовой ресурс, который они постоянно задействуют, и СМИ. Тот же самый телеканал СПАС.

Теги: #РПЦ #Патриарх #схиигумен Сергий

Рубрика: Общество

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Фото: скриншот Youtube

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Лишенный сана схиигумена Сергий (Романов) укрепил монастырь новыми послушниками
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