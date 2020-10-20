"Здесь не моются и пугают смертью": что творится в обители в Чихачево

Корреспондент Sobesednik.ru решил узнать, как живет Никольская обитель в Ивановской области, которую проверяют следователи.

Депутат Госдумы Евгений Марченко после обращения к нему жительницы Ивановский области Екатерины Рыбиной направил запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители в селе Чихачево Ивановской области.

По словам депутата, в обращении Рыбина рассказывает, что ее мать начала посещать обитель, где проповедует Иоанникий, 10 лет назад, переехала туда жить, а спустя время пропала. Женщину нашли в Нижнем Новгороде, куда ее якобы вывезли и заставили работать. По словам Рыбиной, паломникам ограничивают свободу передвижения, заставляют выполнять тяжелую работу, продавать квартиры, прихожане не могут покинуть обитель, их запугивают.

Екатерина Рыбина отказалась общаться с корреспондентом Sobesednik.ru, мотивировав отказ тем, что из-за отца Иоанникия у нее сложные отношения с матерью — та в нем до сих пор не разуверилась. Однако нам удалось связаться с другой пострадавшей: дочерью женщины из Москвы, также приехавшей жить и работать в обитель Иоанникия.

Мама Инги (настоящее имя женщина не называет. — Прим. Sobesednik.ru) — преподаватель одного из московских вузов, научный сотрудник. В Чихачево к «прозорливому» старцу ее привезла знакомая. Поездка в Чихачево закончилась тем, что женщина осталась в обители.

– Старец сказал, что мама неизлечимо больна (чем — не уточнил) и должна остаться в обители работать во славу Божию, тогда не умрет, – рассказала женщина.

По словам Инги, трудники и послушники в Чихачево спят по 4-5 часов сутки, все остальное время вкалывают в хозяйстве обители. Всю эту братию, как рассказывает женщина, охраняют люди с криминальным прошлым. Со старцем они практически не общаются, он недосягаем, зато есть комендант, который строго следит за порядком. Конечно, с автоматом там никто не стоит, но, по словам Инги, если человек хочет уехать по собственному желанию, ему говорят, что он умрет от болезни. Возможно, скончается даже в пути. И не доедет до места назначения, поэтому, мол, только в обители его спасение.

– В Чихачево не моются, не чистят зубы, там запрещено пользоваться лекарствами, несколько человек там умерли. Может быть, если бы они жили не в таком глухом месте, как Чихачево, их удалось бы спасти, оказав медицинскую помощь. Здоровье мамы в обители сильно ухудшилось, она начала хромать, – рассказала Инга.

После того, как Инга пожаловалась в Кинешимскую епархию, Иоанникий сообщил ее матери, что та исцелилась и буквально выгнал из обители. Инга боится, что мать снова вернется в обитель: батюшка для нее практически святой.

В Ивановской области священники не благословляют на поездки к старцу, епархия так же не давала благословения паломническим компаниям, которые возят людей в Чихачево из разных городов России, и это уже говорит о многом.

Корреспондент «Собеседника» отправилась в паломническую поездку к «прозорливому» старцу Иоанникию. О том, что она увидела, читайте в материале «Старец из Чихачево» в №40 «Собеседника» и на сайте Sobesednik.ru.