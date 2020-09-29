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Виссарион – суперзвезда: как жил арестованный "сибирский бог" и кому он помешал

Политика
03:08, 29 сентября 2020
«Собеседник» №37-2020

Виссарион – суперзвезда: как жил арестованный "сибирский бог" и кому он помешал
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Секту, которая процветала в красноярской тайге последние 30 лет, обезглавили за один день.

Лидера «Церкви последнего завета» и двух его помощников скрутили и доставили в СИЗО на вертолетах. Сторонники и противники новой религии спорят о причинах, но сходятся в одном – обитель Виссариона оказалась на острие битвы за природные ресурсы.

Досье

Кто же он – Виссарион?

  • Бывший гаишник из Минусинска Сергей Тороп провозгласил себя Виссарионом в 1991 году на волне распространения сект и оккультных течений на постсоветском пространстве.
  • Тороп-Виссарион набирал популярность в интеллигентской среде. В числе его сторонников большое число артистов и музыкантов. Ближайший помощник – бывший барабанщик Вадим Редькин (его тоже арестовали). Из-за этого секту часто сравнивают с хиппи.
  • В 2005 году Виссарион обязал своих последователей поддержать на выборах губернатора Красноярского края Александра Хлопонина.
  • Название «Церковь последнего завета» изначально было обусловлено ожиданием конца света. Однако объявленный Виссарионом конец света к 2007 году так и не наступил.
  • Лидер секты ассоциирует себя с Христом, хотя его адепты утверждают, что прямо он никогда не называл себя богом.
  • В общине существует «десятина» – каждый последователь Виссариона передает десятую часть доходов на счет «Церкви».
  • Виссарионовцы проповедуют миролюбие. Например, они никогда не запирают двери. Если кто-то уходит из дома, то просто выставляет перед дверью веник.
  • В общине разрешается многоженство.
  • Общая численность верующих – около 10.000 человек по всему миру.

Вертолеты возвращаются

С жителями главного поселения общины (как говорят местные – Обители Рассвета) мы связались через два дня после ареста Виссариона. Ему и его приближенным будет предъявлено обвинение по статьям 239 и 111 УК (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами; причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам)».

– Вот я сейчас с вами общаюсь, а мне передают, что сюда снова летит вертолет. Возможно, это мои последние слова на свободе, – говорит корреспонденту «Собеседника» один из старожилов Александр Староверов. По его словам, силовики к ним в тайгу приезжали и раньше, но таких маски-шоу – с вертолетами, автозаками и вооруженными до зубов бойцами – еще не было. – Были люди из нескольких ведомств – как минимум ФСБ и местный СОБР. Многие из них были настроены агрессивно. Могли ударить ногой, демонстративно передернуть затвор. Но были и те, с кем можно поговорить – как правило, из низших чинов. Они удивлялись: им говорили, что надо ехать на захват террористической организации, а тут совсем другая атмосфера – тишина, природа, мир.

О своих отношениях с местными виссарионовцы говорят с гордостью.

– В администрации несколько лет подряд председатели – наши люди, – продолжает Александр. – А просто депутаты верующие есть еще по 10 деревням. Отношение к нам не просто нормальное, а даже лояльное, позитивное. За годы с местными властями был налажен диалог. Их за это даже критикуют сверху. Говорят, Виссарион там уже всех зомбировал.

Против строительства трассы

По словам другого последователя Виссариона – Сергея, – причина нападок – в политике.

– Мое мнение – сильным мира сего не нравится, что есть общность, которая мало зависит от общества, – считает Сергей. – Не поуправляешь, как привыкли власть имущие, непонятно, за что дергать. Нападки происходят с 1994 года. Наверное, терпение закончилось у генералов, решили показать геройство.

Александр свое мнение высказывать поначалу отказывается: «По нашим убеждениям, неправильно строить негативные подозрения в чей-то адрес». Но потом пояснил:

– Есть проблема с дорогой вдоль реки Казыр, которую хотят построить к Ак-Сугскому медно-порфировому месторождению в Туве. И с золотодобычей в этих местах. Мы – против.

По проекту работы по строительству трассы, соединяющей месторождение со станцией Журавлево в Курагинском районе, должны были начаться как раз в 2020 году. Местные (не только виссарионовцы) считают, что это грозит экологической катастрофой. Когда они узнали об этом, начали подписывать петиции, снимать видеоролики, писать письма президенту Путину.

По словам сектоведа Александра Дворкина, проблемы с природоохраной есть и у самих приспешников Виссариона.

– Некоторые люди из общины Виссариона достаточно искусные плотники и занимались строительством красивых дач, в том числе и для высокопоставленных лиц. Община вырубила много леса в тайге, причем значительное количество вырубленного даже не смогла использовать, – считает Александр Дворкин.

По информации «Коммерсанта», значительным финансовым источником «Церкви последнего завета» выступают заготовка древесины (в первую очередь кедровой сосны) и постройка из нее домов.

Бог с горы

Моисей водил народ по пустыне 40 лет. Виссариону хватило трех, чтобы найти место в густой тайге. Участок под экспериментальное экологическое поселение размером в 250 гектаров был официально предоставлен местными властями.

За 30 лет последователи Виссариона заметно охладели к аскетизму. Сейчас Обитель Рассвета даст фору некоторым элитным поселкам на западе Подмосковья. Если поначалу одними из принципов были сыроедение и отказ от современной техники, то сейчас виссарионовцы снимают высококачественные видеоролики для интернета, едят рыбу и даже производят домашнее вино (конечно же «в медицинских целях»). Кажется, что община, обустроившись и наладив быт, позволила себе жить в удовольствие.

Сергей Тороп (Виссарион) / фото: Facebook

Сам Виссарион, по рассказам свидетелей, раньше выходил на специальную гору к пастве каждое воскресенье, но с годами начал делать это все реже и реже, говоря, что уже дал ответы на все вопросы и изложил их в книгах. Таежный затвор стал красочной этнодеревней с удобной дорогой, кафе и возрождением ремесел вроде лозоплетения, варки кедровых и пихтовых масел и лесных бальзамов.

– Учителя и других наших поместили в СИЗО на карантин, к ним сейчас допущены адвокаты, – рассказывает Александр последние новости. – Вроде у них все хорошо. Получили от нас теплые вещи. Нам помогает адвокатская контора «Хорошев и партнеры». Мы к ним обратились, потому что у нас самих нет юристов такого уровня, а Хорошев как раз известен тем, что занимался делами, связанными с силовыми структурами. Может, это и не самого высокого уровня организация, но больше нам не потянуть. Учитывая масштаб следственных мероприятий, им приходится работать очень много. Когда в 7 местах производятся обыски, значит, должно быть 7 адвокатов, по одному  в каждом месте. Ситуация такая, что мы сейчас постоянно собираем средства со всех верующих только на то, чтобы юристы могли работать.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №37-2020 под заголовком «Последнее искушение Виссариона».

Рубрика: Политика

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