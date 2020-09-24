"Город Солнца – второй Алтай": как жили виссарионовцы до задержания "сибирского бога"

Задержание Виссариона, который распространяет свое вероучение больше 20 лет, для многих стало неожиданностью. До сих пор непонятно, почему «сибирского бога» прижали именно сейчас. Фигура Виссариона и его секта обросла многочисленными мифами.

Sobesednik.ru поговорил с жительницей Красноярска Натальей Мязиной, которая приезжает в город Солнца на протяжении 6 лет, но не является членом нового религиозного движения [которое в сообщении СКР именуется незаконным религиозным объединением – прим. Sobesednik.ru].

Физическое и сексуальное насилие, самоубийства, отъем жилплощади — что из этого правда, а что нет, разбираются следователи. Новое религиозное движение, основанное в начале 1990-х бывшим милиционером Сергем Торопом, за годы существования претерпело существенные изменения.

Этномузыкальный продюсер Наталья Мязина приезжает в город Солнца последние 6 лет как гость. Она рассказала нам, как сейчас там обстоят дела.

– Я никогда не была членом общины, приезжаю в эти края отдыхать. Я творческий человек и только там могу перезагрузиться. Там мне очень нравится сибирская природа и люди — интересные, приветливые и воспитанные.

Там я могу спать с незапертой дверью: там нет краж и преступлений, очень высокий уровень безопасности, экологии, и этим город Солнца меня привлекает.

Про Виссариона

– То, о чем говорит Виссарион, мне кажется, есть в буддизме, который мне близок. Но особенно я никогда не интересовалась (его вероучением. – Прим. Sobesednik.ru). Я видела однажды, как он выступал на горе. У них есть традиция: 18 августа в день слияния (праздник виссарионовцев) он выходит к людям с речью. Это было не что-то уникальное, но и не банальное: он говорил о том, что нужно заниматься творчеством, поддерживать друг друга, о духовных вещах.

Про веганство

– Раньше там было очень строго, они вели вегетарианский образ жизни. Сейчас там стали продавать мясо, курицу, рыбу и даже тушенку. Люди в деревнях едят и животную пищу.

В самом городе Солнца (где живет Виссарион) правила строже, больше труда и меньше цивилизации.

Может быть, кому-то, кто привык есть много и жирную пищу, эти люди покажутся истощенными, но узников Бухенвальда они не напоминают.

Про отношения с местными властями

– У меня есть информация, что у местных властей к ним не было никаких вопросов. Ребята из общины поступали в лучшие вузы страны с высокими баллами по ЕГЭ, и это считалось хорошим показателем.

Про причины задержания Торопа

– Я знаю, что находится аксугское месторождение — много золота и других металлов. Но всегда был вопрос, как туда добраться, ведь там тайга, болота… Не так давно появилась компания-инвестор и план строительства дороги для золотодобывающей компании вдоль реки Казыр. Река эта очень чистая, местные пьют из нее воду, их жизнь от нее очень зависит.

Как показывает практика, когда большой бизнес приходит на новую землю, экология всегда страдает.

Когда местные узнали об этом, начали писать петиции, снимать видеоролики, писать письма Путину. Летом провели пикет, я тоже принимала в нем участие. Вроде бы частично удалось договориться, но осадок остался. Я думаю, что в этой истории (с задержанием Торопа) — большие деньги и чей-то интерес.

Про закрытость

– Местные стараются развивать внутренний туризм. Кого ни спросишь, хотят строить или гостинцу, или хостел, чтобы принимать туристов. В этом году там открылось кафе. Немцы построили турбазу, и если бы не карантин, то она бы работала. Они открыты к тому, чтобы принимать туристов. Там много мастеров своего дела.

Как ценитель могу сказать, что там крутейшие эфирные масла и чаи. В гости к ним приезжают из разных регионов и из-за рубежа. Мне кажется, что будущее этой территории — это этнопоселение с народными промыслами. Это место могло бы стать таким же, как Ольхон или Алтай… А что теперь с ним будет, никто не знает.