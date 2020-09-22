Дворкин: Виссарион построил внутри России государство размером с Бельгию

Власти Красноярского края 20 лет не замечали того, что творит бывший милиционер – «сибирский бог» Сергей Тороп.

В Красноярском крае задержаны руководители секты «Церковь последнего завета»: Сергей Тороп, известный как Виссарион, и его помощники. Бывший милиционер Тороп объявил себя богом на земле и начал привлекать адептов в начале 1990-х, построив в Сибири целое государство.

В Курагинском районе, где базируется секта «Город Солнца» Виссариона, прошла спецоперация. Силовики задержали Сергея Торопа и двух его ближайших помощников. В их домах прошли обыски. В ближайшее время им должны предъявить обвинения по по статьям УК РФ о создании религиозной организации, деятельность которой сопряжена с насилием (ст. 239), а так же с причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 111).

Община Виссариона располагается в нескольких населенных пунктах Курагинского района. Местные власти выделили виссарионцовам 250 гектаров лесных земель. Все эти годы ни для кого не было тайной существование «Город Солнца» Торопа и тысяч его обитателей. Люди покидали города, продавали свое имущество и строили дома в Курагинском районе рядом с «сибирским богом».

Уникальность секты Торопа в том, что он объединил своих последователей на одной территории, фактически создав государство в государстве: в «Городе Солнца» живут только свои.

Почему Торопом занялись только сейчас, спросили мы религиоведа Александра Дворкина, который уверен в тоталитарном характере секты:

– Этот вопрос я задаю в течение долгого времени. Он к властям Красноярского края: почему они это все позволяли. Надеюсь, его наконец зададут федералы, которые прижали Торопа и его приспешников. Почему гасились все заявления потерпевших? Почему правоохранители Красноярского края отказывали в возбуждении уголовных дел, несмотря на очевидные доказательства? Почему власти Красноярского края разрешили на территории РФ существование фактически независимого государства с условным названием Виссариония на территории нескольких районов общей площадью примерно три четверти Бельгии, где стояли блокпосты на дорогах, куда пускали только своих, куда местная полиция не пыталась соваться и где главари секты имели полную безнаказанность по отношению к людям, которых они лишали прав, эксплуатировали физически и сексуально?