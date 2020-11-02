Кураев о чихаческом старце: Иоанникий повторяет историю отца Сергия 

Как бороться с культом чихачевского старца, продолжающего служение вопреки запрету, объясняет богослов Андрей Кураев.

Ивановские СМИ сообщают, что против старца Иоанникия из села Чихачево следователи все-таки возбудили уголовное дело. На священника пожаловались родственники его духовных чад, которые уверены, что тех использовали как трудовых рабов в большом хозяйстве Иоанникия.

«Собеседник» уже рассказывал, что вокруг чихачевского старца, священника из села Чихачево Ивановской области, сложилась нездоровая атмосфера. Из разных регионов к «прозорливому» батюшке возят паломников, рядом с селом Чихачево покупают дома и селятся люди из самых дальних уголков страны. Между тем родственники людей, которые жили в так называемом «монастыре» (такого официально просто не существует. – Прим. Sobesednik.ru) при батюшке пожаловались в Госдуму. СК инициировал проверку, в епархии священнику временно запретили служение до рассмотрения его дела в епархиальном суде.

Как стало известно Sobesednik.ru, паломнические компании продолжают возить на «духовные разговоры» людей к Иоанникию, службы идут в новом частном храме, на который РПЦ не имеет прав. За более чем 30 лет пребывания в Чихачево Иоанникий построил целую империю: ему принадлежат земли и дома в округе, он является крупнейшим сельскохозяйственным производителем в этом районе. При этом Иоанникий – схиархимандрит, то есть монах, который принял схиму, клятву крайне аскетичного образа жизни.

Старец и его приближенные не очень заботились о Никольском храме, они построили новый, который не имеет отношения к РПЦ

Поклонники Иоанникия собираются обратиться к Патриарху и читают соборные молитвы о том, чтобы батюшку оставили в покое и разрешили служение. Последние события они трактуют как гонения, и отец Иоанникий из прозорливого старца в их глазах превращается в мученика. Может ли Русская Православная церковь повлиять на культ старца, что можно предпринять в этой ситуации?

– Сделать много чего можно, – говорит богослов Андрей Кураев. – Прежде всего в руках у Русской Православной церкви есть большая медиаимперия. Но вы никогда не увидите сюжеты на эту тему ни на канале «Спас», ни на канале «Союз». Если судить по ним, то никаких проблем у церкви нет, никаких фриков не может быть. Очень странно, что при имеющемся у них инструменте они пользуются им самым худшим способом. Вчера у меня гостил 12-летний крестник, попович, и при включении телеканал «Союз» он такую физиономию скривил... Его отец, присутствовавший при этом, не возмутился, потому что это объективная оценка. Слово может очень многое – вопрос еще в том, насколько для людей авторитетны слова официальных спикеров патриархии.

Кураев отмечает: очень важно в этой истории, что отец Иоанникий — схимник, «человек, который вообще не должен выходить из своей кельи», «отказался от своей земной прописки во всех смыслах этого слова» и «не может быть по большому счету пастырем или священником» (Иоанникий, несмотря на схиму, является настоятелем Свято-Никольской церкви в Чихачево. – Авт.).

– Другое дело, что в последнее время степень «схимника» стала использоваться как звание генерал-полковника. Также было в случае с Сергием Романовым, и похоже, что с этим батюшкой такая же ситуация, – говорит богослов.

По словам Кураева, если епархия запретит чихачевского старца в служении, это уже будет немало. В переводе Иоанникия в дальний монастырь, в ссылку он не видит эффективности: «Для автобусов не имеет значения, куда ехать».