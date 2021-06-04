90-летний Иван Краско решил написать завещание перед пятой свадьбой

Артист решил выразить свою последнюю волю и заключить договор ренты с помощником. 90-летний актер нанял адвоката, чтобы его дети и жены не перегрызлись из-за наследства.

Иван Краско не хочет повторения скандала с дележом имущества, который случился в семье Алексея Баталова после его смерти. Поэтому принял решение еще при жизни распорядиться своей собственностью, для чего специально привлек известного адвоката Алексея Попова и намерен составить завещание.

Одним из самых спорных объектив недвижимости Ивана Краско, на который претендуют его родственники, а также арт-директор актера Вячеслав Смородинов, – дача в родном поселке артиста Вартемяги под Санкт-Петербургом.

Иван Краско передаст дачу своему директору Вячеславу Смородинову по договору ренты//фото: личный архив И.Краско

О том, как распорядится своим имуществом, Иван Краско рассказал в интервью Sobesednik.ru.

– Мне надоело участвовать в прениях из-за недвижимости, – строго сказал Иван Иванович, – теперь любые споры, которые возникают в моей семье, будет решать надёжный адвокат. Алексею я полностью доверяю. Мы виделись и всё обстоятельно обсудили.

– Мне, кажется, что всё-таки я лично сам строительство дома не потяну, поэтому пусть этим занимается мой директор Вячеслав Смородинов. Договор ренты его обяжет ко многому, – уверен актер.

Всё это время Славонька мне действительно помогал абсолютно бескорыстно. Но я не хочу оказаться на месте Лёши Баталова, за имущество которого идёт борьба до сих пор. Лёшенька сам был таким же доверчивым, как и я, поэтому я хочу всё решить в юридическом поле еще при жизни, чтобы мои сыновья не претерпели потом ни позора в судах, ни финансовых трудностей.

Фото: Global Look Press

Натуля моя (бывшая жена Ивана Краско. – Прим. Sobesednik.ru) заявила, что пусть Иван женится (актер собирается жениться в пятый раз на Наталье Смыковой. – Прим. Sobesednik.ru), но дачу в Вартемягах перепишет на нас. Девочка моя, Натуля, я и с тобой готов заключить договор ренты, – уверяет Иван Иванович. – Ведь на сегодняшний момент ты ушла от нас c сыновьями, сняла квартиру, стала в очередной раз самостоятельной.

– Я себя не чувствую на 90 лет и как нормальный мужик хочу женского внимания. Так что, ребята, так не пойдёт. Не люблю, когда за меня решают, с кем мне жить и что мне делать. Мой возраст – не шутки, я не молодею. Уж позвольте мне на сотом десятке пожить для себя и в своё удовольствие!

Наталья Смыкова станет пятой женой 90-летнего актера//фото: архив редакции

Что касается нынешней невесты актера Натальи Смыковой, то Иван Краско уверен: она поймет его желание позаботиться о распределении собственного наследства до заключения пятого брака.

– Я доверяю Наташеньке, но все надо задокументировать, исходя из моего горького жизненного опыта.

мнение юриста

Адвокат Алексей Попов: Составим отдельное завещание

– Для меня за честь помочь Ивану Ивановичу в любых спорных делах, – заверил Sobesednik.ru его адвокат Алексей Викторович Попов. – Нами будет подготовлен договор ренты, условия которого будут полностью защищать интересы Ивана Краско.

Адвокат Алексей Попов//фото: личный архив А.Попова

Насколько мне известно, Иван Краско – автор нескольких книг, которые он хочет подкрепить авторскими правами. Книги – интеллектуальная собственность, которая ему дорога не меньше чем недвижимость.

– Иван Иванович желает, чтобы в будущем его родственники не спорили за авторские отчисления, поэтому в отдельном завещании он определит своих наследников на его интеллектуальную собственность.

«Оформление авторских прав, – поделился со мной Иван Иванович, – это моя обязанность перед моими детьми и внуками, возможность помогать им всегда. Не хочу, чтобы в будущем у них возникали споры». Я с ним полностью согласен.

Кроме того, есть большие вопросы к некоторым печатным изданиям, которые пишут ложь про Народного артиста России Ивана Краско. Я обязательно займусь и этим вопросом, – пообещал Алексей Попов.