Четвёртая жена Краско: Мне наплевать на брак Ивана Ивановича. Дачу пусть отпишет детям

Четвёртая жена Ивана Краско, известный петербургский художник-постановщик Наталия Вяль приняла в штыки весть о женитьбе бывшего супруга. Наталия Николаевна настаивает, чтобы Иван Иванович завещал дачу в посёлке, где родился, сыновьям Ивану и Фёдору.
– Мне наплевать, – отрезала Наталия Николаевна, – Пусть только дачу в Вартемягах отпишет детям, а тогда уже женится на ком хочет. В этом случает пусть она со своей бескорыстной любовью забирает его к себе. А уж если не хочет писать завещание на детей, то пусть оформляет брак со мной. Мне важны мои дети.
Наталия Николаевна не скрывает, что сейчас снимает жильё. Несколько месяцев назад она покинула квартиру, где жила с сыновьями и бывшим мужем. По словам Вяль, она наведывается туда лишь изредка, чтобы помочь навести порядок и приготовить еду.
– Мой уход всем полезен, – считает Наталия, – пусть мои мальчишки привыкают к самостоятельности.
Без маминой опеки сыновья Краско не остаются. Известно, что Вяль всегда была заботливой хозяйкой, несмотря на свою занятость в театре. Этой зимой она буквально вытягивала Ивана Ивановича с того света, когда он болел коронавирусом.
– Я проявляю заботу об отце моих детей в пограничных случаях, – говорит Наталия, – мы всё же родственники, но любовных чувств уже давно к Ивану Ивановичу не испытываю. Прекрасно знаю привычки Ивана Ивановчиа, ведь мы прожили десять лет вместе, у нас родились прекрасные дети. Он действительно не может оставаться в доме без женщины, но мы уже десять лет не пара, у меня есть своя личная жизнь, а он, уверена, сам разберётся со своими дамами.