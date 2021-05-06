Четвёртая жена Краско: Мне наплевать на брак Ивана Ивановича. Дачу пусть отпишет детям

Четвёртая жена Ивана Краско, известный петербургский художник-постановщик Наталия Вяль приняла в штыки весть о женитьбе бывшего супруга. Наталия Николаевна настаивает, чтобы Иван Иванович завещал дачу в посёлке, где родился, сыновьям Ивану и Фёдору.

– Мне наплевать, – отрезала Наталия Николаевна, – Пусть только дачу в Вартемягах отпишет детям, а тогда уже женится на ком хочет. В этом случает пусть она со своей бескорыстной любовью забирает его к себе. А уж если не хочет писать завещание на детей, то пусть оформляет брак со мной. Мне важны мои дети.

Иван Краско с новой избранницей Натальей Смыковой // Фото: архив редакции

Наталия Николаевна не скрывает, что сейчас снимает жильё. Несколько месяцев назад она покинула квартиру, где жила с сыновьями и бывшим мужем. По словам Вяль, она наведывается туда лишь изредка, чтобы помочь навести порядок и приготовить еду.

– Мой уход всем полезен, – считает Наталия, – пусть мои мальчишки привыкают к самостоятельности.

Без маминой опеки сыновья Краско не остаются. Известно, что Вяль всегда была заботливой хозяйкой, несмотря на свою занятость в театре. Этой зимой она буквально вытягивала Ивана Ивановича с того света, когда он болел коронавирусом.

– Я проявляю заботу об отце моих детей в пограничных случаях, – говорит Наталия, – мы всё же родственники, но любовных чувств уже давно к Ивану Ивановичу не испытываю. Прекрасно знаю привычки Ивана Ивановчиа, ведь мы прожили десять лет вместе, у нас родились прекрасные дети. Он действительно не может оставаться в доме без женщины, но мы уже десять лет не пара, у меня есть своя личная жизнь, а он, уверена, сам разберётся со своими дамами.