"Врачи в панике!": лёгкие 90-летнего Ивана Краско поражены на 45%

Больной коронавирусом актер Иван Краско рассказал Sobesednik.ru тревожные новости о своем состоянии.

Вот уже почти месяц состояние Народного артиста РФ Ивана Краско оставляет желать лучшего. Краско заболел коронавирусом сразу после своего дня рождения. 23 сентября актёру исполнилось 90 лет. От госпитализации актёр категорически отказался. Рядом с Иваном Ивановичем – его венчанная супруга Наталья Николаевна и сыновья Иван и Фёдор.

– Чувствую себя сейчас вполне, — бодрым, но хриплым голосом сказал Иван Иванович. И сразу обратил внимание всех, кто переживает за него, на некоторую странность ковида. – Не понимаю, путаница какая-то происходит: то у меня тест на этот коронавирус положительный, то отрицательный.

Короче, сделали рентген, – уточнил Краско, – и обнаружили, что 45% лёгких у меня поражены. Врачи запаниковали, все запричитали. А я говорю: «Вы поживите с моё, ещё не такое будет поражение».

Актер объясняет сильное поражение своих легких курением.

– Устали мои лёгкие дышать, да ещё с дымком. Сейчас попью новые лекарства, курить буду меньше, а может, вообще брошу, – делится планами артист. – Всё будет нормально! Бывает разрушение лёгких 100%, а тут всего 45%. Эка невидаль! – оптимистично замечает он.

Иван Иванович рассказал Sobesednik.ru, что от госпитализации отказался «категорически и сразу», и объяснил причины своего решения.

– Мне сказали, что моё прибывание в стационаре с хорошими условиями будет стоить 2 500 рублей, но для меня будет компенсация. Я сказал, что нет, государство я обременять не хочу, не привык так, – говорит 90-летний артист. – Во-первых, комфортное самочувствие больного на первом месте. Дома я просто счастлив, потому что рядом со мной Наталья Николаевна и мои дети, которые относятся ко мне очень хорошо.

Наталья Николаевна даёт мне все пилюли, которые врач прописал, вкусно меня кормит. Никаких проблем у меня здесь не будет, а там (в больнице. – Прим. Sobesednik.ru) я начну тосковать, нервничать, и вся моя бодрость духа на этом закончится. Доктор послушал меня и говорит: «Ну, это убедительно по крайней мере». Вот поэтому меня не надо уговаривать. Побуду дома в адекватном состоянии.

Нынешнее самочувствие Иван Краско охарактеризовал так: