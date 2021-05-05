90-летний Краско женится в пятый раз: впервые опубликованы фото его молодой невесты

Как стало известно Sobesednik.ru, 90-летний актер Иван Краско может жениться в пятый раз. Мы узнали имя и намерения женщины.

Хотя еще в конце зимы Иван Краско сам не предполагал такого поворота событий и признавался нам, что вновь женится только на своей четвёртой жене Наталье Вяль, матери его младших сыновей, с которой развёлся десять лет назад.

Но оказалось, на сердце Ивана Ивановича появилась новая претендентка – Наталья Смыкова, которая решила, что она непременно должна стать пятой супругой актёра. Иван Иванович не сомневается в чувствах новой пассии, окружившей его любовью и заботой. Взамен на это Наталья хочет взять его фамилию.

– Не скрываю своих чувств к Ивану, – поделилась Наталья в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru. – Мы близко общаемся пару лет, но я очень не хочу выносить это на всеобщее обсуждение. Не хочу никакого общественного резонанса, мне нужен только домашний уют, любимый мужчина рядом и мои вкуснейшие пироги для него.

По признанию Натальи, они с Иваном Ивановичем познакомились в театре, когда она приходила на спектакли с его участием, а начали встречаться прошлой зимой, после того как Иван Иванович переболел коронавирусом.

Наталья приезжала навещать его в санаторий, где актёр проходил реабилитацию.

– Иван Иванович – интересный мужчина, – восхищается Наталья. – Не сильно ему везло в семейной жизни в последнее время, он заслуживает большего. Да и я тоже...

О Наталье Смыковой известно немного. Она дама обеспеченная и готова забрать будущего мужа к себе домой.

– Я буду счастлива, если Ваня будет заниматься своим любимым делом, но уже в свое удовольствие, без театра ему, конечно, нельзя.