Бывшая жена Краско: "Я всегда для них буду плохая"

Только недавно общественность обсуждала Наталью Краско, молодую жену народного артиста РФ Ивана Краско, затем вся страна следила за разводом супругов, были сняты десятки передач с участием некогда влюбленных. Сейчас же о девушке мало кто вспоминает. Мы решили связаться с Натальей, чтобы узнать, как сложилась ее жизнь, ведь как известно, Наталья переехала в Израиль.

В отличии от других молодых пассий престарелых артистов, Шевель от Краско взять было нечего, народный артист не может похвастать богатствами, да и иждивенцев на его шее немало. Наталья получила лишь узнаваемость, об их отношениях не говорил только ленивый. После трех лет брака влюбленные расстались, причиной, по словам народного артиста, послужило нежелание Натальи подарить супругу наследника. Как говорится, «и тут Остапа понесло»: девушка начала принимать участие в различных ток-шоу, в одном из них призналась, что беременна от предполагаемого внебрачного сына Ивана Краско, что оказалось выдумкой.

И вот, видимо, устав от лжи и игры на телевидении, Шевель переехала, перестала общаться с прессой, изредко выкладывает фото и видео из Израиля, а подписчиков у нее не так уж и много для «звезды телеэкрана», всего то пять с половиной тысяч. Мы пытались разузнать о ее новой жизни, ведь сам ее бывший супруг уверял, что девушка была в критическом положении и даже просила у него помощи.

– Я больше не даю интервью, – отрезала Наталья.

Мы попробовали договориться с девушкой, хотели объяснить, что, может, ей есть, что сказать обществу, которое называет ее предательницей.

– Я всегда для них буду плохая, и никакая статья этого не изменит, – ответила бывшая жена народного артиста.