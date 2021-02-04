"Мне это осточертело!" Иван Краско подает в суд за ложь о свадьбе и внебрачной дочери

Народный артист России Иван Краско оказался втянутым в скандал. Одна из бывших возлюбленных Ивана Краско уверяет, что родила от него дочь Дарью. Текст ДНК, который был проведён в телеэфире, оказался отрицательным. Но одно из изданий подхватило эту «новость» и уверяет, что Ивана Краско не интересует тест ДНК, он готов признать ребёнка своим и жениться весной на 31-летней подруге.

Известное издание также пишет, что поинтересовалось у Краско, для чего ему нужна очередная свадьба.

«Мы так хотим», – якобы ответил актёр.

Однако Иван Иванович уверяет, что никто из журналистов ему по этому поводу не звонил. И за ту наглую, по его словам, ложь он готов подать иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации.

– Ребята, вы играйте, но не заигрывайтесь, – прокомментировал Иван Иванович фейковую новость о своей очередной женитьбе. – Если я ещё раз оформлю с кем-то отношения, то это будет только мать моих младших сыновей Вани и Феди, Наталья Николаевна. Только с ней я готов вступить снова в брак. Наташеньку я люблю, прямо всем это заявляю. Она настоящая женщина, мать и хозяйка.

После своей покойной жены Киры Васильевны, мамы моих детей Юленьки и Андрюши, я был счастлив только с Натальей Николаевной, она добрая и заботливая. Недавно я болел этой заразой коронавирусом, что известно всем, так вот, Наташенька меня выходила.

К сожалению, сейчас у меня большие проблемы со зрением, пошёл необратимый процесс, я катастрофически слепну, поэтому передвигаться с каждой неделей уже тяжелее и тяжелее.

А Наташа много занята работой в театре. Она художник-постановщик от Бога. У неё гастроли, поэтому она не всегда может мне помочь, даже если бы она очень этого хотела.

Приходится просить сопроводить меня моего бывшего арт-директора Вячеслава Смородинова. Слава поступил летом из ряда вон, когда хотел присвоить мою дачу. Мы не разговаривали несколько месяцев. Он пытался через наших общих знакомых сгладить этот конфликт, пришёл ко мне на юбилей. Не принять я его не мог, он помогал организовывать праздник ещё до нашей ссоры… Ладно, сейчас не об том, а том, что кроме Смородинова мне больше никто не поможет в моей плачевной ситуации с моим передвижениям, в этих случаях он мне никогда не отказывал. К вопросу дачи мы ещё вернёмся.

– Иван Иванович, а как вы относитесь к тому, что у вас постоянно «находятся» какие -то внебрачные дети?

– Я всех приму, если это мои дети, а не выдуманные журналистами истории. Видит Бог: я долго терпел. Имейте совесть, я же вам всегда говорил правду, не отказывал в интервью. Но не надо так гнусно и подло лгать. Найдите уже какого-то другого мальчика для битья, которому нужен подобный пиар, мне это осточертело, мне это не нужно. Остановить ту вакханалию я решил через суд.

Церемониться с негодяями не собираюсь. Я в глаза не видел псевдожурналиста, который написал подобный бред! Всё. Разговор окончен.