У Ивана Краско нагло отбирают дачу: директор артиста требует подарить ему дом

89-летний актер может остаться на улице, ведь эта недвижимость в деревне – его единственное жилье.

Любимый всей страной Народный артист России Иван Краско рискует лишиться крыши над головой. Как узнал Sobesednik.ru, директор артиста Вячеслав Смородинов требует, чтобы Иван Иванович подписал ему дарственную на свою дачу в деревне Вартемяги под Санкт- Петербургом…

– Слава затевает на моём участке стройку, – крайне взволнованным голосом сообщил нам Иван Иванович. Он позвонил сам и очень нервничал. – Он без меня хозяйничает на моей даче в Вартемягах. Мой помощник нагло предложил оформить на него наш домик вместе с участком! Это куда годится?

– За пару недель до этого события я попросил Славу отвезти меня на кастинг фильма, куда меня приглашают. Проезжая мимо конторы нотариуса, он предложил мне туда заехать, – вспоминает Краско. – «Паспорт с собой?» – спросил он. «Документы всегда со мной, – ответил я. – А зачем тебе?» «Дядя Ваня, – протараторил Слава, – запишите на меня дачу в Вартемягах...» Я опешил!

– Я хотел оставить эту усадебку своим сыновьям Ване и Феде, – признается Иван Иванович. – Место это для меня особое, я родился в этих местах.

«Ой, ну дядя Ваня, – не унимался Смородинов, – у ваших сыновей и без этого всё есть».

– Уймись! Ты мне не Бари Алибасов, а я тебе не Лидия Федосеева-Шукшина, чтобы двигать недвижимостью как нардами, – резко ответил актер своему зарвавшемуся помощнику. – Что ты затеваешь? Режиссёр ты хренов! Может, ты ещё за меня на сцену выйдешь? Совсем обнаглел?

Актер вместе со своим директором // Фото: личный архив Ивана Краско

Этот рассказ Народного артиста может шокировать кого угодно: и тем, как шустро приближенный к нему человек хочет, что называется, взять в оборот 89-летнего Краско. И тем, что еще совсем недавно Иван Иванович верил своему директору, был убежден, что тот помогает ему совершенно бескорыстно...

– Ох, Марианочка, что творится в этом мире?! – сетует артист. – Помнишь, в сериале «Линии судьбы» я играл нотариуса? Моей партнёршей была замечательная Валечка Талызина. Мы поражались цинизму, с которыми негодяй в целях получить дорогую квартиру втёрся в доверие к её героине. Этого авантюриста блестяще сыграл мой сын Андрюша. Мы все тогда думали, что такое бывает только в кино! Ан, нет, теперь и меня к нотариусу…

Слава у меня никогда ничего не просил, а тут достал с этой дачей, – в сердцах говорит Иван Иванович. – Я даже не знаю, куда и деваться... Он уже туда с бригадой работяг ездил, мне соседи звонили. Ай да Славка!..