Иван Краско: Наша актерская династия продолжится

В центре внимания
Глеб Павловский // фото в статье: PhotoXpress
Глеб Павловский: Это разрушение Путиным остатков государственности
Когда обещания Путина из послания-2020 станут реальностью
Почему не могут найти "террористов", рассылающих сообщения о бомбах?

Новости дня

23 января, четверг

[18:35]Наама Иссахар не стала подавать прошение о помиловании самостоятельно
[18:08]Лучшими отечественными вузами россияне считают МГУ, МГИМО и МГТУ им. Баумана
[18:06]Путин предложил провести встречу лидеров постоянных членов Совбеза ООН
[17:53]Иран разослал странам уведомления о полном устранении риска для авиарейсов
[17:42]В AliExpress заверили, что товары из КНР безопасны для покупателей
[17:28]Зафиксирован первый случай заболевания новым коронавирусом в Сингапуре
[17:24]Греф похвалил политику ЦБ и заявил, что уйдет при смене вектора развития банка
[17:16]Памфилова призвала провести "эксклюзивное" голосование за изменение Конституции
[17:16]В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД помогли поймать сбежавшего из цирка слона
[16:58]Проверка МВД не выявила преступления в словах Кадырова об убийствах и посадках
[16:57]Полицию обяжут уведомлять родственников пострадавшего в течение 24 часов
[16:55]ФСИН в счет компенсации обучения потребовала с выпускника почти 3 млн
[16:54]Приговор бросившему камень в посольство РФ украинскому экс-чиновнику обжалован
[16:53]Собянин намерен с помощью системы распознавания лиц искать мигрантов
[16:34]Болгария объявила в розыск троих россиян, причастных к отравлению бизнесмена
[16:13]Двое школьников из Снежинска с осени готовили расстрел одноклассников
[15:35]Москвичей предупредили об опасной погоде из-за ветра до 17 м/с до конца недели
[15:35]Власти Китая изолируют второй город из-за эпидемии пневмонии нового типа
[15:35]Московский суд разрешил ФНС требовать данные о звонках абонентов
[15:17]В ГД не поддержали возврат доли от налога на места из-за разрыва между регионами
[15:07]Осужденному за статус про Путина грозит 200 тысяч штрафа за новое нарушение
[14:41]Полиция Москвы сообщила о 3 тысячах задержанных на политических акциях в 2019-м
[14:29]Большинство россиян сочли загрязнение окружающей среды главной мировой угрозой
[13:58]Путин счел порядочной семью Наамы Иссахар после встречи с ее матерью
[13:53]Блокировка ФСБ почтового сервиса не остановила волну "минирований"
[13:49]СК будет настаивать на принудительном лечении убийцы мальчика в Нарьян-Маре
[13:48]Деньги на обещания Путина могут забрать из налоговых льгот госкомпаниям
[13:46]Экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавила "спецназ от медицины"
[13:42]Источник в ФНС раскрыл спрятанную недвижимость сестры Мишустина на 900 млн
[13:08]В ГД обещают не обнулять президентские сроки Путина и Медведева из-за поправок
[12:59]432 депутата одобрили принятие поправок в Конституцию в первом чтении
[12:44]Глава Минкульта удалила из ЖЖ старые посты о наркотиках и нелюбви к театру
[12:20]Путин поручил кабмину подумать над созданием "Великой русской стены"
[11:59]Стендапер, пошутивший год назад о Путине, покинул Россию из-за проверки МВД
[11:29]Цена на сигареты из-за маркировки и роста налогов может вырасти на 20–25%
[11:19]571 человек в КНР заразился новым коронавирусом, сообщение с Уханем прекращено
[11:18]Трое граждан США погибли при крушении пожарного самолета в Австралии
[10:49]Неизвестные расстреляли двоих постояльцев гостиницы на юго-западе Москвы
[10:17]WADA запретило Московской антидопинговой лаборатории тестировать спортсменов
[09:53]Небольшой снег, -4 градуса и порывистый ветер пообещали москвичам 23 января

Фото: Global Look Press
Как быстро отличить "билеты банка приколов" от настоящих: четыре признака
Фото: depositphotos
Ваши права. Сколько заплатят за работу в новогодние дни?
Фото: depositphotos
Солярий: загар, который может выйти вам боком
Мари Кондо
Фея порядка. Как Мари Кондо разложила жизнь по полочкам
Фото: Global Look Press
Что делать человеку, если он получил травму из-за гололеда
Фото: Global Look Press
Народная молва. Что обсуждали в Сети жители регионов на минувшей неделе
Фильм недели: "Маяк" Роберта Эггерса
Сергей Собянин
Мэр с Севера. Пять историй про Сергея Собянина
Лолита Милявская // фото: Global Look Press
Ценники новогодних корпоративов – 2020: рейтинг "Собеседника"
Григорий Распутин: авантюрист или провидец? Пять мифов о легендарном "старце"

Иван Краско: Наша актерская династия продолжится

Культура и ТВ
17:07, 23 января 2020

Иван Краско
Иван Краско

21 января в Большом концертном зале «Октябрьский» яблоку было негде упасть: Санкт-Петербург чествовал Дмитрия Харатьяна, артисту исполнилось 60 лет.

Поздравить юбиляра пришли Сергей Селин, Вячеслав Бутусов, Татьяна Буланова, Cветлана Сурганова, Михаил Боярский, Алексей Нилов, Анастасия Мельникова.

Почётным гостем вечера стал Иван Краско. Народный артист вручил виновнику торжества медаль «За заслуги перед казачеством» I степени.

— Дмитрия Харатьяна вчера поздравил президент, — рассказывает Иван Иванович, — это было приятно. Дима сам зачитал поздравительный адрес. Здорово. Заслуженно. Харатьян талантливый актёр и человек прекрасный. Мне ещё импонирует, что он патриот нашего города. Предки Харатьяна — питерские, учились здесь в навигационной школе, основанной Петром Первым, носили дворянские титулы. Так что не секрет, почему наш Димка сыграл гардемарина на твёрдую пятёрку. В память о своих доблестных родственниках он и решил отметить юбилей на земле предков, а ленинградцы, питерцы его поддержали. Вы бы видели, с каким настроением люди пришли к нему на праздник. Лично я должен был ехать на озвучение, но все дела в этот день отменил ради Димы.

Концерт, я вам, скажу замечательный, — делится Иван Иванович, — давно я такого удовольствия не испытывал. Заодно и встретился со всеми нашими ребятами-артистами. Было приятно видеть Серёжу Селина и Лёшу Нилова, с Настей Мельниковой мы работали когда-то в одном театре. Но главное — это сам Дмитрий. Я ему преподнёс медаль от Казачества Северо-Запада, где состою войсковым старшиной.

Главные слова я сказал Харатьяну за кулисами: рожай ещё детей, Димка, это наше главное богатство. У тебя всё есть: и отменная генетика, и талант. В профессии ты ас! Что ещё нужно? Только прибавления в семье. Потом, ведь у Димы своя школа есть, где он обучает детей актёрскому мастерству и фехтованию, у него хорошо получается с детками заниматься. Димка сказал, что задумается крепко над моими словами.

На банкет я не остался. Съел кусок вкуснейшего торта, и мы уехали. Именинник сам разрезал торт, отказаться не было возможности. Всё как-то было по-домашнему.

У меня ранняя репетиция на следующий день должна была быть. Но и сейчас готовимся ко Дню снятия блокады, так что дел много. А с Димочкой мы ещё летом увидимся: я пригласил его к себе на дачу в Грузино. У меня там замечательно. Все гости живут по несколько дней — люди приезжают и уехать не могут, настолько у нас тёплая атмосфера.

— Иван Иванович, сами как поживаете?

— У меня всё отлично. Только вот зрение подводит. Несколько лет назад я прошёл курс процедур для глаз, мне стало лучше, а сейчас снова ухудшение. Зрение мне терять нельзя, как же я буду сценарии читать. Мне, конечно, помогает Слава Смородинов и моя Наталья Николаевна, но я не хочу их каждый раз дёргать, да и привык всё делать сам. Сейчас вот сидели, читали мой сценарий с моими ребятками Ваней и Федей. Cыновья мои уже взрослые, советуют мне, где сниматься, а где нет. Много ерунды присылают продюсеры. Я никогда не буду играть коррупционеров, тем более партийных. Недавно прислали сценарий, где для меня — роль пожилого богатея, которого свела с ума молоденькая домработница. Тьфу! Но это уже штампы. В глазах многих зрителей я соблазнитель молоденьких девиц, да ещё и богатый. Нет, мои дорогие, не в возрасте дело. Мои жёны, которые были до Натальи Николаевны Вяль и Наташи Шевель, не были сильно меня моложе. Но это ладно... Выбрал тут кое-что для съёмок. Проект, как сейчас модно говорить, запустится в марте. А там как пойдёт, без дела не сижу. У меня сейчас четыре спектакля в моём родном Театре Комиссаржевской плюс одна антреприза. Так что живём.

— Иван и Фёдор ещё в кино не снимаются?

— Нет, но желание большое. Буду готовить их в театральный институт. Не знаю, в нашу театральную академию будут поступать или в Москву отправятся — тут надо хорошо подумать. Я поддержу любую затею моих мальчишек, лишь бы им учебное заведение было по нраву. Они сейчас учёбу подтянули, молодцы. Актёрский талант, cкажу вам, есть у обоих. Так что актёрская династия Краско продолжится. Я рад.

Рубрика: Культура и ТВ

Поделитесь статьей:

фото, кадры из сериала "Ученица Мессинга": предоставлены Первым каналом

Культура и ТВ

Фото со съемок сериала "Первого канала" "Ученица Мессинга"

Читать далее >

Культура и ТВ

Татьяна Чердынцева: На съемках "Ученицы Мессинга" приходилось бороться с собой

Читать далее >

Павел Залуцкий. Фото из Instagram @pashazalutski

Культура и ТВ

Открытый гей Павел Залуцкий стал лицом нового проекта ТНТ

Читать далее >

Политика
Козак наденет мантию?
Путин предложил провести встречу лидеров постоянных членов Совбеза ООН
Памфилова призвала провести "эксклюзивное" голосование за изменение Конституции
Греф похвалил политику ЦБ и заявил, что уйдет при смене вектора развития банка
Общество
Австралийское KFC раскритиковали за сексуализированную рекламу
Лучшими отечественными вузами россияне считают МГУ, МГИМО и МГТУ им. Баумана
Наама Иссахар не стала подавать прошение о помиловании самостоятельно
В AliExpress заверили, что товары из КНР безопасны для покупателей
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Скандал с судьбой фильма «Дау» в России усилиями Минкульта будет лежать в глобальной плоскости «что такое хорошо и что такое плохо»

Скворцова Елена

Скворцова
Елена

обозреватель

Изучать исторические документы в наш быстрый век желающих мало, поэтому – доверие к тому, чья трактовка ближе к твоему взгляду на мир

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Российский студент должен понимать, что умение промолчать и в целом затихариться гораздо продуктивней умения высказываться по любым вопросам

Культура и ТВ
Фото со съемок сериала "Первого канала" "Ученица Мессинга"
Иван Краско: Наша актерская династия продолжится
Глава Минкульта удалила из ЖЖ старые посты о наркотиках и нелюбви к театру
"Так близко к горизонту": почти что драма не только для подростков
Шоу-бизнес
"Плохие парни навсегда": зрелость в неоновых лучах
Песня группы "Тату" получила платиновый сертификат в Великобритании
Число подписчиков Ольги Бузовой в Instagram приблизилось к 20 миллионам
Избранник Бузовой Давид Манукян сделал зубы по бартеру?

Здоровье
Препарат виагра не поможет при задержках роста плода
571 человек в КНР заразился новым коронавирусом, сообщение с Уханем прекращено
Суд снизил амурской больнице компенсацию за заражение гепатитом С до 600 тысяч
Виртуальная реальность помогает в лечении рака груди
Туризм
Luxury-конструктивизм: новый терминал С в Шереметьево
Иран разослал странам уведомления о полном устранении риска для авиарейсов
Путин поручил кабмину подумать над созданием "Великой русской стены"
В июне могут ввести новые правила по орнитологической безопасности полетов
Авто
Как сдавать экзамены на права по-новому?
Toyota отзывает 3,4 млн машин после гибели восьми человек
Под Сергиевым Посадом изъяли 36 тысяч канистр контрафактной "незамерзайки"
Какие машины по карману россиянам: результаты опроса
Недвижимость
Когда будет 100 метров на семью?
Маткапитал могут разрешить направлять на строительство дома на садовом участке
Средний метраж квартир уменьшился на 22% при росте числа этажей
Самые низкие цены на аренду квартир в Москве зафиксированы на востоке столицы
Свежий номер

Эх, не туда Медведева назначили: надо было не в Совбез, а в Минсельхоз // фото: Сергей Гунеев / РИА «Новости»
Куда "Димон" телят не гонял. Дачу Медведева "рассекретили" пастухи
Андрей Белоусов
От перехода Белоусова в Белый дом выиграет... Дерипаска?
Патриарх Кирилл
Миллиарды верующих. Как РПЦ собирает себе на земле
Фото: depositphotos
"Я – как аист". Шокирующая исповедь суррогатной матери
Михаил Мишустин // фото: Global Look Press
Из Лобни — на лобное место. Первые скандалы нового премьера Мишустина
Самариддин в редакции «Собеседника» // фото: Виктория Савицкая
Самариддин Раджабов:
Пару лет отсидеть за свою свободу – это несложно
Глеб Павловский // фото в статье: PhotoXpress
Глеб Павловский:
Это разрушение Путиным остатков государственности
Юрий Кара // фото: Global Look Press
Юрий Кара:
Эрнст завалил мой фильм про Андрея Сахарова
Валерий Соловей // стоп-кадр / YouTube
Валерий Соловей:
Это был последний спокойный год России
Николай Коляда // фото в статье: личный архив Николая Коляды
Николай Коляда:
Ошибался, когда голосовал за "Единую Россию"


Павел Залуцкий. Фото из Instagram @pashazalutski
Открытый гей Павел Залуцкий стал лицом нового проекта ТНТ
Алексей Журавлев // фото: Global Look Press
У янки зимой снега не выпросишь? Депутат увидел климатическую атаку США на Россию
Жерар Депардье и Иван Ургант. Стоп-кадр эфира "Вечернего Урганта"
Православные пожелали Ивану Урганту "заболеть раком"
Михаил Игнатьев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Призыв "мочить" журналистов уже услышали?
Фото: Global Look Press
Расширение Премьер-лиги: плохого футбола станет больше

Федерико Феллини // фото: Global Look Press
Федерико Феллини – о мужчинах и женщинах, о фантазиях и о счастье
Владимир Жириновский // фото: Агентство «Москва»
Подлёдная политика: как и где окунаются в Крещение российские депутаты
Воронежские амазонки задали ученым задачу
Тимофей Козин // фото: соцсети
Вход в СССР через депо: необычный музей во Владимире
Мэрилин Монро // фото в статье: Global Look Press
Тайные трагедии Мэрилин Монро
^