Иван Краско: Наша актерская династия продолжится

21 января в Большом концертном зале «Октябрьский» яблоку было негде упасть: Санкт-Петербург чествовал Дмитрия Харатьяна, артисту исполнилось 60 лет.

Поздравить юбиляра пришли Сергей Селин, Вячеслав Бутусов, Татьяна Буланова, Cветлана Сурганова, Михаил Боярский, Алексей Нилов, Анастасия Мельникова.

Почётным гостем вечера стал Иван Краско. Народный артист вручил виновнику торжества медаль «За заслуги перед казачеством» I степени.

— Дмитрия Харатьяна вчера поздравил президент, — рассказывает Иван Иванович, — это было приятно. Дима сам зачитал поздравительный адрес. Здорово. Заслуженно. Харатьян талантливый актёр и человек прекрасный. Мне ещё импонирует, что он патриот нашего города. Предки Харатьяна — питерские, учились здесь в навигационной школе, основанной Петром Первым, носили дворянские титулы. Так что не секрет, почему наш Димка сыграл гардемарина на твёрдую пятёрку. В память о своих доблестных родственниках он и решил отметить юбилей на земле предков, а ленинградцы, питерцы его поддержали. Вы бы видели, с каким настроением люди пришли к нему на праздник. Лично я должен был ехать на озвучение, но все дела в этот день отменил ради Димы.

Концерт, я вам, скажу замечательный, — делится Иван Иванович, — давно я такого удовольствия не испытывал. Заодно и встретился со всеми нашими ребятами-артистами. Было приятно видеть Серёжу Селина и Лёшу Нилова, с Настей Мельниковой мы работали когда-то в одном театре. Но главное — это сам Дмитрий. Я ему преподнёс медаль от Казачества Северо-Запада, где состою войсковым старшиной.

Главные слова я сказал Харатьяну за кулисами: рожай ещё детей, Димка, это наше главное богатство. У тебя всё есть: и отменная генетика, и талант. В профессии ты ас! Что ещё нужно? Только прибавления в семье. Потом, ведь у Димы своя школа есть, где он обучает детей актёрскому мастерству и фехтованию, у него хорошо получается с детками заниматься. Димка сказал, что задумается крепко над моими словами.

На банкет я не остался. Съел кусок вкуснейшего торта, и мы уехали. Именинник сам разрезал торт, отказаться не было возможности. Всё как-то было по-домашнему.

У меня ранняя репетиция на следующий день должна была быть. Но и сейчас готовимся ко Дню снятия блокады, так что дел много. А с Димочкой мы ещё летом увидимся: я пригласил его к себе на дачу в Грузино. У меня там замечательно. Все гости живут по несколько дней — люди приезжают и уехать не могут, настолько у нас тёплая атмосфера.

— Иван Иванович, сами как поживаете?

— У меня всё отлично. Только вот зрение подводит. Несколько лет назад я прошёл курс процедур для глаз, мне стало лучше, а сейчас снова ухудшение. Зрение мне терять нельзя, как же я буду сценарии читать. Мне, конечно, помогает Слава Смородинов и моя Наталья Николаевна, но я не хочу их каждый раз дёргать, да и привык всё делать сам. Сейчас вот сидели, читали мой сценарий с моими ребятками Ваней и Федей. Cыновья мои уже взрослые, советуют мне, где сниматься, а где нет. Много ерунды присылают продюсеры. Я никогда не буду играть коррупционеров, тем более партийных. Недавно прислали сценарий, где для меня — роль пожилого богатея, которого свела с ума молоденькая домработница. Тьфу! Но это уже штампы. В глазах многих зрителей я соблазнитель молоденьких девиц, да ещё и богатый. Нет, мои дорогие, не в возрасте дело. Мои жёны, которые были до Натальи Николаевны Вяль и Наташи Шевель, не были сильно меня моложе. Но это ладно... Выбрал тут кое-что для съёмок. Проект, как сейчас модно говорить, запустится в марте. А там как пойдёт, без дела не сижу. У меня сейчас четыре спектакля в моём родном Театре Комиссаржевской плюс одна антреприза. Так что живём.

— Иван и Фёдор ещё в кино не снимаются?

— Нет, но желание большое. Буду готовить их в театральный институт. Не знаю, в нашу театральную академию будут поступать или в Москву отправятся — тут надо хорошо подумать. Я поддержу любую затею моих мальчишек, лишь бы им учебное заведение было по нраву. Они сейчас учёбу подтянули, молодцы. Актёрский талант, cкажу вам, есть у обоих. Так что актёрская династия Краско продолжится. Я рад.