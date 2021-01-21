"Это была вспышка": У Андрея Краско нашлась внебрачная дочь

46-летняя певица из Санкт-Петербурга уверяет, что 15 лет назад родила артисту девочку.

При жизни Андрей Краско женским вниманием обделен не был. У него – трое детей, которых он признал официально. Впрочем, весьма вероятно, у Краско есть и другие наследники. В редакцию обратилась певица из Санкт-Петербурга Анна Ярославна, которая уверяет, что 15 лет назад родила актеру дочь Елизавету. Сейчас женщина готова доказать родство с Краско и сделать тест ДНК между дочкой и наследниками артиста.

– С Андреем мы познакомились на съемках передачи, – рассказывает Анна Ярославна. – Впервые встретились в гримерке, где нас приводили в порядок перед выходом в студию. Я сразу обратила на Андрея внимание. Он стал рассказывать какие-то интересные истории, вспоминал казусы, которые происходили с ним на съемках. Мы разговорились…

– То есть это была симпатия с первого взгляда?

– Да, мы однозначно сразу понравились друг другу. После съемок программы Андрей пригласил меня в Ботанический сад. Мы ходили, общались: он оказался очень приятным человеком. В тот же вечер мы почувствовали взаимное притяжение друг к другу.

– Интим тоже случился в первый день?

– Нет, что вы! С Андреем мы встречались и гуляли на протяжении нескольких дней. Он был щедрым, внимательным, нежадным. Дарил мне цветы, покупал мороженое. Но больше всего меня он покорил своим веселым нравом. Я видела, что он испытывал ко мне искренние чувства.

– Сколько вы встречались?

– Примерно полгода. Встречи проходили так: сначала мы гуляли по городу, а потом ехали в гостиницу. Мне казалось, что это было очень романтично. В постели Андрей был очень нежным и трепетным. Всегда несколько волновался, начинал говорить ускоренно. А еще был очень заботливым: все время то одеяло поправит, то одежду…

– В любви признавался?

– Да. Он осыпал меня комплиментами. Говорил, что я очень красивая. При этом со временем я стала понимать, что у наших отношений нет развития. Например, заметила, что он не знакомит меня со своими друзьями. Я ему ничего не говорила по этому поводу: если человеку комфортно, пускай будет так. Значит, он считает, что наши отношения не доросли до знакомства с его ближним кругом. Думала, должно пройти время. К тому же, у меня самой к нему не было большой любви – некоторая вспышка. А вскоре мы начали друг от друга отдаляться.

– Почему?

– Не знаю. Потерялось внимание друг к другу. Мы не ссорились, не скандалили. Просто перестали встречаться. Я потеряла его из виду: он уехал на съемки, перестал звонить. Я решила, что он чем-то занят и не стоит его отвлекать.

– А потом вы поняли, что беременны?

– Да. Это случилось в тот момент, когда у нас уже не было близких отношений. У меня возникло смятение. Я не знала, что мне делать. Были порывы связаться с Андреем, сообщить ему о своем положении. Но потом я подумала и решила: если человек сам не уделяет тебе внимания, не интересуется твоей жизнью, то не стоит ему навязываться.

– Дочь растили одна?

– Да, Андрей о ее существовании не знал. И Лиза до сих пор не догадывается, что ее отец – Андрей Краско. Сейчас ей уже 15 лет. Но дочь не знает о моем романе с Краско. Зачем лишний раз бередить психику ребенку? Как есть, так и есть. Тем более, что и Андрея уже нет.

– Вы были на похоронах?

– Нет, не смогла найти в себе силы. Когда узнала, было очень больно. Всегда сожалеешь о людях, которые были в своей жизни, а потом их нет. У меня к Андрею были чувства, есть дочь. Но… приходится принимать жизнь такой, какая она есть. Я даже на кладбище к нему не ходила – я до сих пор не могу. Мне тяжело.

– Как сложилась ваша жизнь?

– Я вышла замуж. К сожалению, с мужем мы не живем вместе, но у нас теплые отношения. Сейчас я хочу познакомить свою дочь с папой Андрея Иваном Краско. Мне кажется, они должны общаться. Я понимаю, что он может мне не поверить. Но я готова сделать ДНК-тест.