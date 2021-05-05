"Эта пантера лишит его всего!" Друг Краско разоблачил любовницу 90-летнего актера

Новость о том, что Иван Краско собирается жениться в пятый раз на молодой невесте, потрясла всех.

Однако арт-директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов не верит в искренность чувств Натальи Смыковой, собравшейся замуж за легенду театра и кино, и выступает против их свадьбы.

Мужчина уверен: все женщины его босса преследуют только корыстные цели, и Смыкова не исключение. Хотя сам Иван Иванович сейчас, кажется, счастлив, своими радостными эмоциями, что в его жизни наконец появилась настоящая женщина, способная дарить ему заботу и тепло, Краско накануне поделился с Sobesednik.ru.

– Хорошим эти «отношения» не закончатся, – заявил Смородинов в интервью Sobesednik.ru. – В очередной раз Иван получит серьёзный удар, вот увидите. Он еле-еле восстановился после развода с прежней женой, не хочу даже называть её имени (Наталья Вяль. – Прим. Sobesednik.ru), – та самая, которая на шестьдесят лет была моложе Ивана.

Он получил серьёзный стресс, когда этой зимой Вяль в очередной раз ушла от него. Видите ли, тесно госпоже стало с сыновьями и с бывшим мужем в одной квартире!

Краско утверждает, что наконец счастлив вместе с Натальей

Все были против, когда я хотел, чтобы Иван подписал мне дарственную на дачу, а теперь Иван Иванович может сам по доброте душевной лишиться последнего. Я не верю в искренность этой пантеры, уж больно сильно Краско доверяет своим женщинам.

– Вы поймите, я ему хоть помогал, он за мной был, как за каменной стеной, а теперь она меня просто отодвигает в сторону. Кто она такая? – возмущается Вячеслав. – Они всего пару месяцев знакомы!

«Меня уже везёт на дачу Наташа, спасибо, Славонька, не надо», – теперь слышу от Ивана всё чаще и чаще. Хорошо, если всё это по-настоящему, – с ухмылкой говорит Смородинов. – Я всегда за него рад. Но не понимаю искренне одного: зачем она хочет Ивана забирать в свой особняк?

Иван Краско со своим директором Вячеславом Смородиновым

Пусть достроит ему дом в его родных Варетемягах, как я хотел, а главное, пусть поможет любимому артисту с операцией на глазах, которая ему необходима, вот тогда я поверю в искренние чувства.

– А пока я вижу очередную профурсетку, которая хочет по-своему пропиариться. Таких мы уже видали! – со злостью замечает Вячеслав.

Фамилию, в конце концов, сейчас можно купить любую, и это законно. Но она к чему ведёт? Она преследует цель законного брака, чтобы остаться в истории супругой Народного артиста Ивана Краско. Как бы Ваня ко мне не относился, я готов стоять за него стеной до последнего и бросать его не собираюсь.