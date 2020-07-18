"Задолбали!": помощник Краско матом ответил на вопрос о "подаренной" ему даче

Накануне Sobesednik.ru сообщил о том, что директор Народного артиста Ивана Краско посягает на его единственное жилье. По словам 89-летнего актера, Вячеслав Смородинов буквально требует, чтобы Иван Иванович переписал на него свою дачу под Санкт-Петербургом.

Похоже, мужчина абсолютно уверен в успехе своего предприятия, потому что, не дожидаясь сделки, уже привозил на участок рабочих и, как считает Краско, намерен построить себе дом. Ранее Иван Иванович полностью доверял Вячеславу, поэтому такой поворот для него стал полной неожиданностью и настоящим ударом.

Мы позвонили Вячеславу Смородинову, чтобы прямо спросить, почему он считает себя вправе посягать на дачу Ивана Краско и ведет себя столь бесцеремонно.

– Славон на проводе! – весёлым голосом ответил помощник Краско. Но услышав вопрос, сразу сменил шутливый тон на раздраженный. – Чего вы все от меня хотите? Ну, сделал мне Иван подарок. Я что, перед вами отчитываться должен?

Смородинов завелся и уже не мог остановиться, ополчившись на журналистов и пустив в ход все бранные, непечатные выражения.

– Никто Ване ни … (совсем, если перевести междометия Смородинова на литературный язык. – Прим. Sobesednik.ru) не помогает, кроме меня. Как же вы меня, журналисты … (нехорошие. – прим. Sobesednik.ru), … (достали. – Прим. Sobesednik.ru)! – прокричал Вячеслав и повесил трубку.