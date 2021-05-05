"Пора подумать о личной жизни": Краско рассказал о будущей свадьбе

90-летний актер впервые рассказал об отношениях с Натальей Смыковой, которая собирается за него замуж. Для актера этот будет уже пятый брак.

Просьба Sobesednik.ru прокомментировать новый роман застала Ивана Ивановича на даче, где он сейчас как раз находится вместе со своей молодой пассией Натальей Смыковой, признавшейся нам, что ей ничего не надо от Ивана Краско, кроме него самого. Женщина даже готова на то, чтобы «забрать» его к себе домой, но при условии, что получит фамилию мужа, если свадьба все-таки состоится.

Иван Иванович и Наталья в настоящее время отдыхают на даче, парятся в бане, жарят шашлыки и наслаждаются жизнью.

Иван Иванович и Наталья скоро могут стать мужем и женой//фото: архив редакции

– Ребята, мне кажется, любому мужчине будет приятно такое внимание со стороны женщины, – делится с Sobesednik.ru Краско. – Наташенька мне очень много помогает, и, что характерно, снова Наташа, – смеётся актёр.

– Не знаю, что из этого получится, но в Наташе я увидел искренние чувства и доброту. Это та женщина, которая у меня ничего не просит.

«Не переживай, Ваня, – говорит она мне, – билеты в театр я куплю сама». Но я, конечно, не позволю такого, всё-таки я мужчина и джентльмен. Летом Наташенька хочет меня пригласить на Алтай, не лишним будет поправить своё здоровье.

– Иван Ивановчич, вы же мне говорили, что если женитесь, то только на снова на Наталье Вяль, матери ваших детей?

– Ты же знаешь, что я не могу жить один, мы с тобой не раз разговаривали на эту тему.

– В моём доме должно пахнуть женщиной и уютом. Просыпаться я тоже должен рядом с женщиной.

Когда я понял, что у нас с Наташей, кроме сыновей, которые уже взрослые, больше ничего общего не будет, то я решил вновь подумать о своей личной жизни.