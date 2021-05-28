"Будет брачный контракт!": Невеста Краско раскрыла подробности грядущей свадьбы

Невесту Ивана Краско Наталью Смыкову в актерской среде считают корыстной. Мол, иначе, как объяснить ее союз с 90-летним актером? Неужели Наталья – очередная охотница за наследством звезды? Нашим корреспонденты узнали все из первых уст.

– Наталья, многие обвиняют вас в меркантильности. Мол, вы – охотница за его состоянием!

– Я сильно не слежу за тем, что о нас пишут и говорят. Стараюсь не вникать. Но видела пару статей. Могу сказать точно: я – абсолютно не меркантильный человек. У меня не было даже мыслей об этом. Меня совершенно не интересует благосостояние Ивана Ивановича. Более того, я периодически сама ему помогаю, когда есть возможность.

– Деньгами?

– Да. Время от времени делаю это. Когда требуется.

– Вы думаете, что у вас с ним получится хорошая семья?

– Я считаю, что да. Мы прекрасно понимаем друг друга, нам интересно быть вместе. Но при этом переезжать к нему на дачу я не собираюсь.

– А где же вы будете жить?

– У нас есть где жить. Например, у меня. Я ему уже предлагала переехать ко мне. Мы много говорили на эту тему. Готова обеспечить ему должный уход. Он об этом знает.

– Не пойму, а чем вас дача не устраивает? Свежий воздух, природа, романтика….

– Я вообще не хочу переезжать. Зачем мне это надо? Он будет туда сам ездить, встречаться с детьми. Или вместе со мной. Я не вижу никаких проблем в этом.

– Вас бывшие жёны Краско не донимают? Говорят, что они в ужасе, что он собрался в ЗАГС с вами!

– Нет, не донимают. Но естественно они против наших отношений. Наверное, так и должно быть. Их поведение меня совершенно не удивляет.

– Давайте все же внесем ясность. Если вас не интересует наследство Краско, готовы вы ли вы подписать брачный контракт?

– Брачный контракт готова подписать. Без проблем. У меня есть свой доход, которого мне вполне хватает.