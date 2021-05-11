"Смыковой нужны от Краско миллионы": подруга актера вывела его невесту на чистую воду

Журналистка Мариана Саид Шах считает, что собравшийся жениться в пятый раз Иван Краско попал в лапы меркантильной особы.

Грядущая свадьба 90-летнего Ивана Краско взбудоражила актерскую тусовку. На днях артист представил свою новую пассию — Наталью Смыкову, которая моложе его больше, чем на 50 лет. Давняя подруга артиста, известный журналист Мариана Саид Шах скептически относится к предстоящему торжеству. Она считает, что рядом с Краско – очередная дама, жаждущая от Ивана только выгоды.

– Не верю, что новая дама Ивана совершенно бескорыстна, – говорит Саид Шах. – Как утверждает Наталья, она следит за творчеством Краско: смотрит все его программы, ходит на спектакли.

– Думаю, ее интересует его состояние. А оно огромное. В недавнем эфире «Пусть говорят» выяснилась истинная стоимость участка в поселке Вартемяги, которым владеет Краско. До пандемии он стоил 6 миллионов рублей.

Напомню, что это знаковое место под Санкт-Петербургом, внесенное в список всемирного наследия Юнеско, – продолжает Саид Шах. – Здесь находится родовое имение Шуваловых и старинный Софийский храм.

По своей исторической значимости здешний парк может соперничать с парками Пушкина и Петергофа. Теперь вы понимаете, почему всем интересен этот лакомый кусок земли? Многие так и норовят завладеть им или хотя бы что-то отщипнуть.

Мариана Саид Шах

– Я лично встречалась с Натальей в Петербурге, – делится с нами Мариана. – Она утверждает, что знакома с Краско два года, но мы её до этого никогда не видели.

– Да, Смыкова – приятная в общении дама. Но я уже с ним таких приятных особ насмотрелась! По словам Наташи, близкие не поддерживают её выбор, но её ничто не смущает!

«Хочу выйти замуж за Ивана Ивановича и получить его фамилию, – говорит Наталья. – Я готова с ним идти до конца, только смерть разлучит нас, все мы под богом ходим». Мне было бы спокойнее, если бы рядом с Иваном Ивановичем был сейчас его директор Вячеслав (Смородинов. – Прим. Sobesednik,ru), – рассуждает Мариана Саид Шах. – Вот он действительно помогает.

Иван Краско и Вячеслав Смородинов

А эта особа категорически против любых людей рядом с Иваном. Она утверждает, что решит всё сама.

– На моём веку общения с Иваном Наталья Смыкова – первая мадам, которая так против его окружения. Странно всё это…

Наталья Смыкова

Сам Иван выглядит счастливым, говорит, что у него всё хорошо. А что он ещё скажет? Иван Иванович – тактичный, открытый, честный и интеллигентный человек в общении со всем женским полом. Он очень любит женщин и всецело нам доверяет, – подчеркивает Мариана.

Олеся Васильева.