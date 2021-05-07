Бывшая жена Краско предупредила Смыкову об ужасах брака с 90-летним актером

Экс-супруга артиста Наталья Шевель обратилась к Наталье Смыковой и рассказала, что ждет ту в случае свадьбы с Иваном Краско.

Sobesednik.ru накануне сообщал новость о том, что 90-летний актер Иван Краско намерен жениться в пятый раз. Наталья Смыкова намерена выйти замуж за артиста и взять его фамилию. Если планы Смыковой осуществятся, то женитьба на ней станет пятым браком Краско. Однако уже сейчас окружение Ивана Ивановича противится его новой свадьбе, подозревая, что Наталья Смыкова действует скорее по расчету, а не руководствуясь искренними чувствами к пожилому актеру. Свое мнение о пятом браке Краско в интервью Sobesednik.ru высказала его четвертая жена Наталья Шевель. Она так же обратилась к своей «последовательнице» Наталье Смыковой и дала ей несколько советов.

Как призналась нам Наталья Шевель, которая моложе актёра на 60 лет, она искренне рада, что Иван Краско снова счастлив.

– Дай Бог Ивану и его новой избраннице счастья! – прокомментировала Наталья последние новости об Иване Краско. – Но эта женщина должна понимать, что за Иваном нужен серьёзный уход, он нуждается в особенной заботе и внимании, учитывая даже возраст.

Директор артиста Вячеслав Смородинов (на втором плане) против новой невесты Краско

– Я сама прошла с ним все «радости» супружеской жизни. Меня также поливали грязью и считали, что я тоже хочу от Ивана поиметь его недвижимость, миллионы и статус. Мне в упрёк ставили, что я пиарюсь на его фамилии.

В результате мы мирно разошлись, теперь дружим, звоним друг другу, справляемся о делах. Я интересуюсь его здоровьем, хотя он об это говорить не любит. Мне и в голову не приходит козырять его фамилией, – признается Шевель.

Краско с бывшей женой Натальей Шевель

Что могу сказать вам, уважаемая Наталья, как своей последовательнице… – обратилась четвертая жена Краско к той, что, возможно, совсем скоро станет пятой. – Вы идёте на очень серьёзный шаг. Вы даже не представляете какие подводные камни вас ожидают.

Иван Краско – это не только интереснейший человек и прекрасный актёр, но ещё и огромное окружение из родственников, которые не помогают ему, а осуждают первыми. Они высосали из Ивана всё, что было можно. Где сейчас его внуки? Кто ему помогает?

Краско с, возможно, будущей женой Натальей Смыковой

– Иван совсем не видит, нужна операция. Эй, родственники, вы в курсе, что вашему деду и отцу нужна операция?! Денежки соберите, помогите человеку, который вас всем обеспечил.

Наталья, имейте в виду: эти люди не расстелют перед вами красную ковровую дорожку, а лишь наградят терновым венцом, это как минимум. Готовьтесь! Если, конечно, всё то, к чему вы стремитесь, – правда, и ваши намерения искренние, то вы сильная женщина. Удачи!