"Он – романтичный!" Невеста рассказала об интиме с 90-летним Краско

Узнав об этом, журналисты стали изучать биографию Натальи и выяснили немало пикантных подробностей. Например, о том, что возлюбленная Краско имеет собственные странички на сайтах знакомств. Неужели будущая супруга обманывает пожилого жениха? Корреспонденты Sobesednik.ru спросили у нее об этом напрямую.

– Наталья, вы действительно регистрировались на сайтах знакомств?

– Да, но это было давно. Сейчас на эти сайты не захожу. Думаю, что там нормальных мужчин не встретить. У меня действительно были странички на сайтах знакомств. Но опыт отсутствует: реальных встреч с посетителями этих сайтов, не было.

– Почему?

– Никто не заинтересовал.

– А 90-летний Иван Краско чем заинтересовал?

– Я давно слежу за его творчеством и жизнью. Недавно мы познакомились. И эта встреча перевернула мою жизнь. Он – талантливый, интересный во всех отношениях человек.

– Ивану Ивановичу скоро будет 91 год. Позвольте спросить, а интимная жизнь у вас присутствует?

– Этот вопрос не очень корректный. Не хочу на него отвечать. У нас отношения складываются, как и у всех пар. Иван Иванович – очень романтичный человек.

– Но подождите: многие актеры в шоке. Они опасаются, что вы заставите его исполнять супружеский долг, а сердце Ивана Ивановича может не выдержать страстей в постели. Все же он уже не мальчик!

– Самое главное для меня – здоровье Ивана Ивановича. Я буду оберегать его и делаю все для этого уже сейчас. Когда он заболел коронавирусом, я навещала его в санатории постоянно. Сейчас тоже забочусь о его самочувствии. Он любит вкусно поесть, обожает мои пироги. И я с удовольствием их готовлю для него: и с рыбкой, и сладкие.

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