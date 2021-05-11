"Какая любовь в 90 лет? Краско хотят уничтожить!": беспомощный актер умоляет о спасении

Журналист Денис Сорокин призвал срочно отменить свадьбу Ивана Краско и Натальи Смыковой, намеченную на лето 2021 года

Новость о грядущей свадьбе Ивана Краско с молодой невестой Натальей Смыковой обсуждает вся Россия. По нашим данным, 90-летний народный артист вновь собирается отправиться в ЗАГС нынешним летом. Журналист Денис Сорокин считает: молодую пассию Краско сосватал его директор Вячеслав Смородинов.

– Слава – человек, который ничем не побрезгует в погоне за собственной выгодой, – уверяет Денис. – Я наблюдаю за ним много лет. И могу сказать, что он, похоже, всеми способами пытается уничтожить Ивана Ивановича, а точнее – его состояние.

В прошлом году Смородинов хотел забрать у Краско дачу. Из-за этого Иван выгнал его прочь. Но Вячеслав всеми силами пытался вновь втереться к актеру в доверие.

– Накануне юбилея Краско Вячеслав приполз к нему на коленях вымаливать прощение. И Иван его простил. Можно сказать, от безысходности. Потому что все предварительные договоренности по организации торжества были в руках Вячеслава.

Вы бы видели в итоге, что это был за праздник! Слава пригласил туда нужных ему людей и своих друзей, которых Краско и в глаза не видел, – продолжает Сорокин. – А они его видели исключительно по телевизору. Иван Иванович был в ужасе!

Иван Краско простил своего директора Вячеслава Смородинова

Счастьем для Ивана было лишь то, что к нему на праздник, несмотря на пандемию, из Америки прилетела дочь Марина. Которую, по моим сведениям, Слава и вовсе не хотел пускать на торжество.

Я Ивану Ивановичу много раз говорил: «Не подпускайте к себе близко Смородинова. Он ужасный человек!» На что Краско отвечал: «Я сам его боюсь. Но, к сожалению, без его помощи мне никак не обойтись. Я уже совсем плохо вижу!» И при этом добавлял: «Будь я помоложе, его бы со мной не было!»

Краско и Смыкова//фото: архив редакции

Сейчас Смородинов, я считаю, привел очередную даму (Денис имеет в виду Наталью Смыкову, не скрывающую своего желания выйти замуж за актера и взять его фамилию. – Прим. Sobesednik.ru), с помощью которой, скорее всего, хочет получить наследство Краско, – заявляет Денис.

– Какая может любовь в 90 лет, скажите? Сейчас Краско нужен отдых и должный уход, а никак не любовные страсти. Боюсь, что они его и в постель затащат!

Я считаю, что нам всем нужно объединиться и спасти любимого артиста от посягательств разных аферистов! И ни в коем случае не допустить грядущей свадьбы.