"Боюсь до смерти!": мать Марка Горонка впервые рассказала о скандале в семье актера

На прошлой неделе в распоряжении Sobesednik.ru оказалась видеосъёмка, на которой неизвестный мужчина крупного телосложения, сопровождая свои действия угрозами и ругательствами, пытается ворваться в квартиру звезды фильма «Ты у меня одна» и «Всё будет хорошо» Марка Горонка, которого в тот момент не было дома.

Дверь агрессору открыла мама актера Галина Сергеевна. Испуганная пожилая дама— инвалид, она до сих пор не может прийти в себя после пережитого стресса. Женщина уверена, что незнакомца подослала жена сына Анна, с которой у неё не сложились отношения. Драматичную ситуацию, сложившуюся в семье известного актера, Галина Горонок впервые комментирует в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru.

– Это нонсенс! – возмущается Галина Сергеевна. – Я испугалась до смерти напора и хамства этого нежданного гостя. Человек, который ломился ко мне в двери, так кричал, что я до сих пор прийти в себя не могу.

Галина Горонок//фото: Instagram

Как же мне стыдно перед соседями, наша парадная всегда тихая была, мы только полгода назад решили поставить камеры видеонаблюдения, о которых Аня и не знала, она же ко мне не приходит.

Я была ошарашена, когда этот хулиган начал кричать, чтобы Марк оставил Аню. У меня разные мысли по этому поводу… Может быть, сын Ани от первого брака его подослал? Ведь Вадим нас с Марком никогда ни во что не ставил, всегда ревновал свою маму к Марку.

– Отчётливо понимаю, что им нужна наша квартира. Я заставила Марка отозвать завещание, которое он ранее оформил на дочь, ведь Аня – её опекун. Пока Елизавета встретит совершеннолетие, её мама про квартиру и думать забудет, она всё по ветру пустит. Мы теперь подумаем, как поступить с нашей жилплощадью.

Марк Горонок с женой Анной и дочерью Лизой//фото: Instagram

– Галина Сергеевна, как у вас складывались отношения с невесткой раньше?

– Аню я приняла со всеми почестями как любимую женщину моего сына, но она начала безобразничать с первых дней.

Я видела, что мой сын старается изо всех сил заработать, всех прокормить, вывести в выходные из города, на природу, помочь Аниной маме, а к нему только сплошные претензии.

«Вы воспитали маменькиного сыночка, а не сына!» – бросает мне Аннушка постоянно в лицо. «Марк поехал к проституткам!» – пишет она мне.

«Ваш сын поехал в стриптиз-клуб, он там *** (женщинам легкого поведения. – Прим. Sobesednik.ru) засовывает доллары в трусы», – сообщает она матери своего мужа! Как вам такое понравится?!

Марк Горонок с мамой//фото: личный архив М.Горонка

«Аня, – говорю я ей, – ты сама разбирайся со своим мужем. Зачем ты мне описываешь каждый его шаг? Девочка, научись общаться со своим мужчиной. Ночью, после дебоша этого незнакомца, который ломился к нам в двери, она прислала мне 22 СМС... нелучшего, я вам скажу, содержания.

– Отец Марка как относится к этой ситуации?

– С Михаилом Давыдовичем мы расстались, когда сыну было 3 года, но сохранили хорошие отношения. У нас никогда не было ни дрязг, ни споров, мы жили и расстались как интеллигентные люди.

Мама актера передвигается с помощью ходунков//фото: Instagram

Михаил Давыдович всегда нам помогал, но я и сама работала, стремилась чего-то достичь, чему-то научиться, поэтому совсем не понимаю Аню, которая не работает.

Когда Лизоньке, дочери Марка, был годик, мы пригласили дедушку на день рождения внучки.

«Галя, – предупреждал меня Миша, – опасайся Ани, она будет ревновать Марка к тебе. Здесь добром не кончится». В этот момент влетает на кухню Аня. «А что вы тут шепчетесь?!» – закричала она на нас. Мы были крайне удивлены такому тону, ведь наш Марик никогда на нас голоса не повышал.

– Галина Сергеевна вы общаетесь с внучкой?

– К сожалению, я уже давно не видела Лизоньку. В марте наша девочка, наш цветочек отмечала первый свой юбилей, малышке исполнилось 5 лет.

Марк Горонок с дочерью//фото: личный архив М.Горонка

Мы с Марком подарили ей мобильный телефон. Я хотела, чтобы она разговаривала со мной по видеосвязи, ребёнка надо развивать, как я воспитывала своего мальчика, книжки девочке надо читать.

– Раньше Марик этим занимался, дочь без него уснуть не могла, но потом Анна лишила их общения друг с другом. Мне к ним в гости не наездиться, я еле передвигаюсь на ходунках после аварии, а сама невестка ни за что её к нам не привезёт.

Так вот Аня, насколько я знаю, отобрала у Лизы этот телефон, чтобы она с нами не общалась.

После ДТП Марк и его мама попали в больницу//фото: личный архив М.Горонка

– Анна рассказывала, что ухаживала за вами в больнице, куда вы вместе с сыном попали после ДТП.

– Я вас умоляю, Марк нанимал мне сиделок, я ведь там три месяца пролежала.

– Она один раз появилась у меня в палате… а дальше даже стыдно говорить. Но она пришла под ручку с парнем, который лежал в палате с Марком!

«Ты смотри, что творит твоя сноха», – говорили мне соседки по палате.

Актер с дочерью Лизой//фото: Instagram

Да разве только это было? В очередной раз, когда я пыталась с ней примириться, позвала её на корпоративный вечер к себе на работу. «Больше никогда не приглашайте к нам эту девицу! – попеняли мне коллеги. – Она себя рекламирует на сайте знакомств». Мне тут же показали в компьютере фото Ани во всей красе.

– Не представляете, как мне было неприятно. Позор, да и только!

– Галина Сергеевна, какую жену вы желали своему сыну?

– Понимающую. С красоты воды не пить.