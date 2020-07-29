Звезда фильма "Все будет хорошо" Марк Горонок заявил о захвате квартиры его матери

Петербургский актер сообщил Sobesednik.ru, что директор Ивана Краско, который покушается на дачу 89-летнего артиста, хочет отнять жилье и у его семьи.

Недавно мы опубликовали крик души Ивана Краско: 89-летний артист пожаловался на действия своего же директора Вячеслава Смородинова. Тот всячески подбивает Краско переписать на свое имя дачу под Санкт-Петербургом, которую Иван Иванович намерен оставить детям.

Оказалось, все гораздо серьезней. И недвижимость Краско не единственная, на которую покушается предприимчивый Смородинов.

Как сообщил Sobesednik.ru актер Марк Горонок, прославившийся ролями в фильмах Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо», все тот же администратор хотел поживиться и за счёт больной матери Марка, Галины Сергеевны. Вячеслав Смородинов попытался завладеть частью квартиры женщины, получившей инвалидность в результате ДТП.

Напомним, авария случилась ровно год назад на трассе под Санкт-Петербургом: Марк вместе с мамой были доставлены в больницу с переломами, черепно-мозговыми травмами и проходили долгое лечение.

– Я возмущён! – сказал нам Марк. – Нет, я даже оскорблён поступком этого чистой воды Чичикова! Прочитал на Sobesednik ru статью про Краско и решил тоже к вам обратиться, чтобы рассказать, как поступает Вячеслав Смородинов.

Алчность гражданина Смородинова не имеет границ. Я доверял этому человеку. Но когда у нас в семье случилась беда, он повёл себя, как последний мерзавец.

Фото: личный архив Марка Горонка

Моя мама – известный в городе бутафор и реквизитор, она проработала в БДТ более десяти лет, – поясняет Горонок. – Весь город нас знает, как и Краско, а Слава – пришлый незнакомец, который, похоже, прошёлся по всем своим подопечным.

Когда мама лежала в больнице, он позвонил ей и сказал: «Я буду вас навещать, окажу удвоенную помощь. А вы, Галина Сергеевна, сделайте меня дольщиком своей квартиры». «Но у меня есть сын!» – возразила мама. «Тётя Галя, что там ваш Марк?! – махнул рукой Смородинов. – Он сам болеет, вон рука до сих пор на повязке». Мама была крайне удивлена такой наглостью, тут же позвонила мне. Я был в ярости и набрал Славона, чтобы поставить его на место.

«Что происходит, Славон?!» – спросил я у него максимально корректно. «Чего тебе надо, Горонок? – с вызовом ответил он. – Я же вам буду помогать. За свои кровные вам апельсины в больницу таскать не собираюсь. За мои услуги деньги мне не нужны, а имущество всегда в цене». «Слава, а как же наши товарищеские отношения?» – спросил я его. «Бизнес есть бизнес, Горонок, ничего личного», – жестко и цинично отрезал Славон.

В связи с этим, – говорит Марк Михайлович, – я бы хотел обратиться к нашей петербургской творческой интеллигенции. Друзья, если Смородинов предложит вам любую помощь в качестве арт-директора, извозчика, строителя, то знайте: его доброжелательность – это чистый коммерческий расчёт. Бегите от Славона со всех ног!

– Чего там этот актёришка пасть свою открывает?! – в свойственной ему хамской манере прокомментировал нам Смородинов претензии Марка. – Журналистам ещё трепешься, да?! Марк, тебе завидно, что дача дяди Вани (Ивана Краско. – Прим. Sobesednik.ru) будет моей? Не дарственную – так подпишу с ним ренту. И точка! Ты же первый меня подначивал: мол, чего ты просто так всем помогаешь, Славон, забирай всё, что можно, пока родственники Краско всё не растащили. Теперь тебя жаба душит, Горонок? Давай встретимся! Чего ты от меня гасишься? Я готов был нанять тебе в больницу сиделку, чтобы мыла вам задницы, готов был сам там 24 часа в сутки находиться, перед врачами лебезить, чтобы всё тип-топ было... Марк, я тебя хотел нормально распиарить, чтобы твои дела пошли в гору, а ты трезвонишь какой я теперь … (плохой. – Прим. Sobesednik.ru). Иди-ка, Марк, туда же, за Краско! – заключил бывший приятель артиста.