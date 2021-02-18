Актер Марк Горонок попал в реанимацию после ссоры с женой

Звезда фильмов «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо» потерял сознание в ресторане прямо во время семейного торжества.

Трагедией закончилось для Марка Горонка семейное торжество. Ссора с женой довела актёра до гипертонического криза, после чего он был госпитализирован. Сейчас Горонок находится в реанимационном отделении одной из больниц Санкт-Петербурга. Накануне произошедшего артист написал завещание.

Об этом Sobesednik.ru сообщил приятель актера Вячеслав Смородинов.

– Ну, что я могу сказать? Плохи дела. Марк до сих пор без сознания. Аня (супруга актера. – Прим. Sobesednik.ru) держится, с ней рядом дочка Лиза, – рассказывает Смородинов.

– Вячеслав, а как это произошло?

– Несколько дней назад Горонок пригласил меня в ресторан, где они с женой собирались отмечать семейное торжество, каждый год они празднуют дату знакомства. Я так обрадовался: подумал, что наступила семейная идиллия, они же часто ссорятся.

Вчера где-то в шесть вечера они с Аней поехали в одно из заведений, а меня Марк попросил их забрать. Ну, парню чуть выпить захотелось, ясное дело.

Через час звонит мне Аня. «Славон, срочно езжай в ресторан! Там Марку плохо», — прокричала она.

«Мне сейчас администратор ресторана позвонил», — пробормотала она и бросила трубку. Я примчался в это заведение, которое сам и посоветовал Маркуше, а там уже «скорая» стояла. Официант рассказал, что Марк сидел за столом и вдруг плюхнулся на пол. А перед этим что-то эмоционально доказывал девушке, которая была рядом с ним. Ани в ресторане я, понятное дело, не увидел. Она уехала, потому что они в очередной раз поссорились.

Короче, я помчался за неотложкой, в которой увезли Марка. Дай Бог, чтобы у него всё обошлось, сейчас он без сознания. Доктор сказал, что еле-еле мотор ему завели. Не знаю, что ему брякнула эта Аня, что его так шибануло. Накопилось, наверное. При мне у него давление пару раз подскакивало, он и выпивать совсем перестал, спортом занялся, на диету сел.

Марк Горонок // фото: личный архив М.Горонка

– Когда вы с Марком виделись в последний раз?

– На прошлой неделе, а созванивались вчера.

Он по секрету мне выдал, что написал завещание. Я сильно удивился, ведь он молодой парень.

«Всякое в жизни бывает, – сказал мне Марк. – Что-то мне как-то нехорошо, Сморода». Взволнованный был такой. А с чего ему быть в хорошем настроении? Он же не на своём месте сидит, работает в одном из питерских охранных предприятий.

У человека такой потенциал, такие жизненные планы, а он вынужден охранником пахать. А тут и дома не ладится, неизвестно, что этой Ане надо, пилит его и пилит. Какое может быть спокойствие? Какие нервы выдержат? А ведь актёр он замечательный и человек хороший.

P.S. Жена артиста, Анна Горонок, комментировать случившееся с ее мужем категорически отказалась.