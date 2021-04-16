Видео издевательств над больной матерью актера Марка Горонка попало в Сеть

В квартиру звезды фильмов «Все будет хорошо» и «Ты у меня одна» попытался проникнуть агрессивный мужчина, который угрожал пожилой маме артиста. Соответствующее видео оказалось в распоряжении Sobesednik.ru.

В тот момент, когда незваный гость пожаловал на порог квартиры, самого Марка Горонка дома не было. В жилище находилась его пожилая мать – Галина Сергеевна. Женщина, услышав звонок в дверь, открыла и… получила в свой адрес поток отборной брани и угрозы. Кто и зачем третирует семью звезды кино?

Напомним, что сейчас у Марка Горонка очень сложные отношения с его женой Анной, подробности конфликта сообщал ранее Sobesednik.ru. Но похоже, что сейчас обстановка накалилась до предела.

По мнению актера, именно Анна может быть замешана в скандальном инциденте, в который против своей воли оказалась втянута его мать, пережившая при встрече с незнакомцем далеко не лучшие мгновения своей жизни.

– Я подозреваю, что моя достопочтенная жёнушка перешла все границы, – с большим волнением говорит Марк. – Для Ани нет ничего святого.

– Не удивляюсь, если она наняла каких-то отморозков. чтобы вконец уничтожить нашу семью.

Кто не верит мне, заявляю: моя супруга не та белая и пушистая, за кого себя выдаёт перед телекамерами. Но она заблуждается, ничего хорошего из этого не выйдет. Анна решила объявить мне войну? Ну что же, сама напросилась! Я подключаю своего адвоката.

Горонок с женой и дочкой//фото: Instagram

У меня много знакомых людей в любых сферах, но я не настолько безголовый, чтобы отвечать ей тем же.

– В доме у Ани растёт моя единственная, любимая дочь. И ни один волосок не упадёт с её головы. За свою дочь я готов отдать жизнь, равно как и за свою мать. Это моя семья, это моя кровь.

Говорю впервые: из Ани я готов был слепить Галатею, но увы…

– Марк, почему ваша мама открыла дверь неизвестному человеку?

– К мамуле постоянно ходят медицинские работники, и Аня об этом в курсе.

– Мама ждала врача и никак не предполагала, что вместо доктора за дверью окажется здоровый амбал.

Она так растерялась, что сказала: «Не жду никого». Но уже было поздно – он выпалил на больную женщину поток оскорблений, угроз и негатива.

Марк Горонок в фильме "Ты у меня одна"//фото: стоп-кадр YouTube

Сейчас мама перепугана, пропал сон, не спадает давление. Я бросил все дела, боюсь оставлять её одну. Решил вам всё рассказать во избежание трагедии.

– Аня, – обращается Марк Горонок к жене, – не бери грех на душу! У нас растёт ребёнок. Не ломай дочери психику.

Напомним, что 2 месяца назад Марк Горонок попал в реанимацию сразу после ссоры с женой.