"Достали измены!": жена Марка Горонка разводится с мужем после 7 лет брака

Супруга актера Анна Горонок решила выгнать мужа из квартиры, узнав о его любовницах, и будет требовать на дочь алименты.

Попавший в реанимацию после гипертонического криза актёр Марк Горонок пришёл в сознание, об этом Sobesednik.ru сообщила его жена Анна. Также Анна Горонок заявила, что больше не пустит мужа в их квартиру, которую Марк неделю назад завещал своей единственноой дочери Елизавете.

– Марк не был без сознания, – утверждает Анна, – он просто крепко спал после введённых ему препаратов. На выходных его ещё подержат в больнице, что ему полезно.

Обычный гипертонический криз. Хорошо, что не инсульт, – объяснила жена актера. – Но домой я его больше не пущу.

В выходные придёт слесарь, врежет новые замки. Ты меня слышишь, Марк? – решила обратиться Анна к мужу через Sobesednik.ru. – Иди ты знаешь куда… к своим шалавам! Потому Марк Михайлович после выписки из больницы пойдёт со мной в ЗАГС разводиться. А потом, если шлюхи его не примут, пусть отправляется, например, к Славону Смородинову, он же его главный советчик теперь.

Правда, они не общались долго. Марк обиделся на Смороду, узнав, что тот хотел подписать договор ренты с его мамой. Справедливости ради замечу: если бы моя свекровь согласилась на договор ренты со Славоном, это было бы справедливо. Почему? Не хочу сейчас говорить на эту тему. Сморода вытаскивал Марка из такой задницы, что никто бы не справился. У моего мужа талант попадать в задницу, а у Смороды всё чётко.

– Анна, что произошло между вами в ресторане, откуда Марка и увезли в больницу? О чем вы говорили?

– В ресторане у нас было не романтическое свидание, а деловая встреча. Надо было урегулировать вопросы, которые возникнут после развода.

Например, сколько Марк обязан видеться с ребёнком, в каком размере он будет выплачивать алименты.

Но и другие обязательства, которые Марк не выполнял все эти 7 лет, что мы были в браке.

Он расстроился, потому что всё уже не по-детски, игры закончились. Конечно, он выпил, хотя в последнее время совсем не пьёт, за рулём постоянно, работает много.

Марк Горонок с мамой // фото: личный архив М.Горонка

– Аня, вы любите своего мужа?

– Я заставила себя его не любить…

– А что так категорично?

– Вы считаете, что я мало терпела его измены?! На протяжении 7 лет! Неуёмная, страстная натура моего мужа его когда-нибудь погубит. У него слишком много шлюх!

Какое-то время мы с Марком жили отдельно, он ухаживал за мамой. Ей сложно было справляться самой после аварии, в которую они попали с Марком. Меня он часто навещал. У нас дома всегда чисто, убрано, на столе первое, второе, третье и компот. Одним словом, я его всегда хорошо встречала. По темпераменту мы тоже совпадаем, нам всегда было хорошо вместе. Я не скажу, что Марк гигант, но он страстный…

Беда в том, что мужу быстро надоедают хорошие встречи, семейный уют. Он устраивает скандал и блокирует мой номер, чтобы я не могла до него дозвониться, а сам едет к Кате, которая долгие годы присутствует в его жизни. Но пусть и она не обольщается и знает: если у Марка заблокирован телефон, то он в сауне, но не со Славоном! Достал!

– Марк мне с такой гордостью показывал видео, где танцует ваша дочь Лиза...

– Дочь взяла артистизм Марка и мою пластичность. Он любит хвастаться ребёнком, это единственное, что он делает по отношению к дочери. Многие матери ограничивают после развода общение с отцами, а я через органы опеки буду принуждать его посещать ребёнка.

Лиза у нас появилась на свет, когда Марку было 42 года, это его первый и пока единственный ребёнок, по крайней мере я других не знаю. Возможно, они есть. Он не защищается вовремя секса, не любит презервативы.

Наша дочка была желанна. Марк хотел именно девочку, она родилась 16.03.2016 года в 16-м родильном доме в 16 часов дня. Вот такое совпадение чисел! Думаю, наш ребёнок будет счастливее нас в личной жизни. Надеюсь, что тоже ещё буду счастливой, но без Горонка. Не хочу больше этого мужчину.