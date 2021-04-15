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"Не Путину отнимать у нас свободу": что стало со звездами "старого" НТВ 20 лет спустя

Культура и ТВ
18:17, 15 апреля 2021

"Не Путину отнимать у нас свободу": что стало со звездами "старого" НТВ 20 лет спустя
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Соловьев, Шендерович, Парфенов, Миткова, Киселев... 20 лет назад произошел развал НТВ, и их жизнь разделилась на до и после.

Sobesednik.ru решил проследить, как сложились судьбы лиц некогда независимого от власти канала Владимира Гусинского – лиц, которые тогда были известны всем и каждому.

В ночь с 13 на 14 апреля 2001 года произошёл развал НТВ. До сих пор те события оценивают по-разному: от пресловутого «спора хозяйствующих субъектов» до «силового захвата независимого телеканала Владимира Гусинского» и «национализации НТВ властью».

Как бы то ни было, в итоге каналом завладел «Газпром». И владеет им до сих пор. «Старого» НТВ давно нет, а Владимир Путин, которого называли одним из главных интересантов тех событий, все еще остается на вершине власти.

Предпосылками трагических событий 20-летней давности многие энтэвешники называют резкое критическое и сатирическое освещение телеканалом политики Владимира Путина, в том числе в программах «Куклы» и «Итого» Виктора Шендеровича.

А также проведение расследований по взрывам жилых домов в сентябре 1999 года, критическое освещение действий российской власти во Второй чеченской войне 1999-2000 годов, освещение коррупционных дел, в которых были замешаны имена сподвижников президента...

Создатель и бывший владелец НТВ Владимир Гусинский//фото: Global Look Press

В годовщину развала НТВ писатель Виктор Шендерович опубликовал в Фэйсбуке отрывок из своей книги «Здесь было НТВ». Это довольно  грустный, ироничный и самоироничный отрывок, в котором рассказывается о встрече 14 апреля 2001 года нового руководства телеканала и его командой, сформированной при ещё, так скажем, аутентичном НТВ, принадлежавшем предпринимателю Владимиру Гусинскому.

Перед читателем предстают Татьяна Миткова, Леонид Парфёнов, Владимир Кара-Мурза, Савик Шустер, Олег Добродеев… В каком свете предстают эти фигуры, в том числе и сам Виктор Анатольевич  – решать читателю. Однако чем занимаются герои «старого» НТВ сейчас?

Куда пропала Татьяна Миткова

Татьяна Миткова, поддержавшая в 2001 году новое руководство НТВ, не ушла, вопреки слухам, с телевидения. Просто перестала часто появляться на экране.

Татьяна Миткова//фото: стоп-кадр YouTube

До 2014 года она работала заместителем гендиректора НТВ (в 2011-ом вернувшись к ведению новостей). В 2014 Татьяна ушла на должность руководителя дирекции информационного вещания телекомпании НТВ. В 2017-ом, в рамках проекта «НТВ-видение», сняла документальный фильм о Муслиме Магомаеве, а в 2018-ом запустила свою авторскую программу «Крутая история».

В общем, будущее Татьяна Ростиславовны оказалось крепко связанным именно с «новым НТВ».

«Бедная Таня! Бедные мы все…» – грустно отмечает Шендерович, вспоминая в посте неловкие служебные встречи в лифте с бывшей коллегой и подругой. 

Парфенов с головой ушел в YouTube

Известный уроженец города Череповца Леонид Парфёнов также поддержал в 2001 году новое руководство НТВ. Это предсказуемо привело талантливого тележурналиста к конфликту с коллегами. На НТВ – как «старом», так и «новом», Парфёнов отметился знаковой программой «Намедни» и множеством других интересных проектов.

Фото: Global Look Press

В 2004 году Парфёнова  с НТВ уволили: причиной послужил конфликт из-за интервью со вдовой чеченского сепаратиста Зелимхана Яндарбиева, которое Парфёнов планировал показать в одном из выпусков «Намедни».

Потом была работа на «Первом канале», книги из серии «Намедни», кинодокументалистика, масса проектов и программ,  сотрудничество с «Дождём» и RTVI, околооппозиционная гражданская деятельность и даже членство в Президентском совете по развитию гражданского общества и правам человека с 2012 по 2018 год.

Парфенов и Киселев//фото: Global Look Press

Сейчас Леонид  Геннадьевич ушёл на YouTube, где ведёт еженедельное шоу «Парфенон», а также продолжает свой главный проект «Намедни», включив в него и советскую, и новейшую российскую историю. Репутацию «штрейхбрейкера», полученную при захвате НТВ, удалось компенсировать и даже восстановить отношения с коллегами.

«Парфёнов, само обаяние, балагурит, как ни в чём ни бывало…» – отмечает в своём посте Шендерович.

Где работает Шендерович

Сам Виктор Анатольевич после ухода с НТВ сотрудничает с несколькими СМИ. У Шендеровича выходят книги, ставятся пьесы.

В общем, создатель «Кукол» и «Итого» может гордиться тем, что гражданское сознание некоторых людей, в том числе автора этой заметки, выросло уже не на легендарных передачах свободного и канувшего в Лету НТВ, а на едких выступлениях Шендеровича, например, на «Эхе Москвы».

Киселев прочно засел в Украине

Евгений Киселёв перебрался в Украину и построил карьеру на украинском телевидении. С 19 января 2020 года ведёт передачу «Реальная политика с Евгением Киселёвым» на телеканале «Украина 24».

Фото: Global Look Press

Для выходца из российско-советского пространства, в котором украинская национальная правота не пользуется большой популярностью, Евгений Алексеевич поступил довольно радикально и смело.

Шендерович Киселева не очень жалует, называет «двусмысленным» человеком, да и некоторые эпизоды работы Евгения Алексеевича на украинском телевидении отмечены спорными, с точки зрения украинского патриотизма, моментами.

Вспомнить хотя бы «утку по-пекински», которой угощали гостей на ток-шоу Киселёва 23 ноября 2012 года. Передача посвящалась «хромым уткам» – тем, кто не прошел в Верховную Раду в результате парламентских выборов 2012-го – и при этом была снята накануне четвёртой субботы ноября – дня, когда на Украине чтят память погибших от массового голода в 1930-х годах.

Алим Юсупов вернулся на НТВ к Такменеву и Зейналовой

Наиболее эпично, как отмечено в посте Шендеровича, уволился с «нового» НТВ тогдашний корреспондент информационной службы телеканала Алим Юсупов.

В ответ на реплику Олега Добродеева «тебе рано уходить из профессии» Алим Юсупов с «римским лаконизмом» (стиль Шендеровича порой очень напоминает довлатовский) произнёс, что есть вещи поважнее профессии. Эта фраза стала крылатой.

Набрав «Алим Юсупов» в поисковике, можно убедиться, что профессию журналист не оставил: сейчас он снова на НТВ – обозреватель программы «Центральное телевидение», а также корреспондент программы «Итоги недели с Ирадой Зейналовой». Этому предшествовала долгая и интересная карьера, в ходе которой Юсупов успел побывать с 2012 по 2019 год начальником информационного бюро в Москве и советником генерального директора ОГТРК «Ямал-Регион».

Как видно, профессию профессионалу оставить тяжело. И так же тяжелы лавры «римского лаконизма», которых работник НТВ удостоился от Шендеровича.

Соловьев из оппонента Путина превратился в его сторонника

Владимир Соловьев, который тоже был несомненной звездой НТВ, сделал за эти 20 лет головокружительную карьеру – в смысле переобуваний, которые успел сделать на лету.

В Интернете сохранилась запись телемарафона в защиту НТВ, состоявшегося 31 марта 2001 года. В рамках акции тогда выступил и Владимир Соловьев, который сегодняшнему зрителю трудно узнать: и потому что выглядел он тогда иначе, на несколько десятков кг тяжелее, и потому что говорил тогда такие вещи, за которые теперь называет людей «предателями родины» и «агентами Госдепа».

Фото: Global Look Press

«Стыдно, что на митинг в защиту НТВ пришло всего 15 000 человек и что так мало людей пришло в эту студию… все поцокают языками, а потом свыкнутся, а лет через 30 их дети, прочитав об этой истории в учебниках новых демократов, скажут: «Что же ты, папа, что же ты, мама!..» И будет безумно стыдно, но будет поздно…»

«Никакой корпоративной этики быть не должно, у журналиста должна быть обязанность только перед зрителями, перед избирателями, – обязанность предоставить зрителю свободу выбора, – с горящими глазами вещал Соловьев. – Даже Бог даёт человеку свободу выбора, и не президенту Путину у нас её отнимать…»

Да-да, эти слова произнес 20 лет назад тот самый Соловьев, что сейчас, преданно заглядывая в глаза президенту Путину, берет у него интервью, когда ему это разрешат. И тот самый Соловьев, который за прошедшие годы очень своеобразно переоценил ценности, в том числе свободу выбора и свободу слова.

Можно, конечно, подозревать Владимира Рудольфовича в какой угодно лживости и продажности, но 1990-е называют «святыми» не потому, что это время отличалось святостью. А потому, что на фоне 2000-х наше «лихолетье» порой кажется каким-то наивным. Как уличный хулиган перед легализовавшимся мафиози или коррумпированным силовиком во власти.

Посмотрите, каким Соловьёв был тогда, при защите подминаемого государством НТВ, и каким стал сейчас. Как говорится, «детства моего чистые глазёнки съели вместо устриц алчные бабищи…»

Васильев Николай.

Тема: Владимир Соловьев

Теги: #Путин #Знаменитости #НТВ #Татьяна Миткова #новости звезд #Парфенов

Рубрика: Культура и ТВ

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