Умер отец ведущей НТВ Татьяны Митковой. Ему было 96 лет – фото

В семье легенды российского телевидения, ведущей канала НТВ Татьяны Митковой случилось страшное горе.

На телевидении Татьяна Миткова сделала головокружительную карьеру, пройдя путь от помощника режиссера на ЦТ Гостелерадио СССР до заместителя генерального директора НТВ по информационному вещанию. На протяжении 11 лет она вела главные, вечерние выпуски новостей НТВ – программу «Сегодня» (чередуясь с Михаилом Осокиным, Петром Марченко и Кириллом Поздняковым).

После 2001 года, когда на НТВ пришло новое руководство (владельцем канала стал холдинг «Газпром-медиа»), Татьяна Миткова переключилась на управленческую работу. Время от времени ведущая возвращается на экран. Так, один из ее последних проектов – программа «Крутая история», где Миткова рассказывает о замечательных людях, профессионалах, увлеченных своим делом.

Татьяна Ростиславовна редко появляется на публике и нечасто дает интервью. Поэтому встретив ее на прощании с ведущим прогноза погоды на НТВ Александром Беляевым, корреспондент Sobesednik.ru поспешила воспользоваться случаем, чтобы задать вопрос. Но Миткова отказалась давать какие-либо комментарии.

– Пожалуйста, оставьте меня. Я недавно похоронила здесь отца, – сказала нам в зале прощаний Троекуровского кладбища Татьяна Миткова.

В своих немногочисленных интервью телеведущая никогда не рассказывала об отце. Из ее официальной биографии известно лишь то, что он был офицером внешней разведки.

Однако однажды Ростислав Митков «рассекретил» себя. На сайте Следственного комитета РФ по Москве Sobesednik.ru обнаружил новость о том, что 21 февраля 2020 года сотрудники комитета поздравили ветерана Великой Отечественной войны Ростислава Леонидовича Миткова с Днем защитника Отечества.

На прикрепленном к новости фото за цветами и подарочными пакетами видны ходунки, с помощью которых, очевидно, и передвигался пенсионер. На столе – тонометр для измерения давления...

Фото: сайт Следственного комитета по городу Москве

На сайте сообщается, что Ростислав Леонидович родился 5 января 1924 года. 22 июня 1941 года, будучи учащимся 10 касса 25 средней школы города Куйбышева, добровольно вступил в ряды Красной Армии и был направлен на учебу в 1 Пензенское артиллерийское училище. С 5 декабря 1941 года по июнь 1942 года принимал участие в боях под Москвой в составе 60 отдельной бригады 5 Краснознаменной армии, которой командовал будущий Маршал Советского Союза Леонид Говоров.

В составе 60 отдельной стрелковой бригады Митков участвовал в боях на Можайском направлении, в освобождении города Можайска. В 1943 году он был командиром взвода управления 5 батареи (пушечной) 122 гвардейского артполка 51 гвардейской дивизии 6 гвардейской армии. В 1943 – 1944 – командиром взвода управления 6 батареи (гаубичной), с июля 1944 по июнь 1945 года – начальником разведки дивизиона 122 гвардейского артиллерийского полка.

Как следует из сообщения Следкома, Ростислав Митков был неоднократно ранен в боях. И после окончания войны посвятил себя службе, активно занимался общественной работой по воспитанию молодежи. Отец Татьяны Митковой прожил долгую жизнь – 96 лет.

Sobesednik.ru выражает соболезнования телеведущей.