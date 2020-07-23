"Он был рыцарь легкого харассмента": как хоронили Александра Беляева – репортаж

23 июля состоялось прощание с Александром Беляевым, телеведущим, лицом прогноза погоды на НТВ. Долгие годы Беляев боролся с онкологией, именно рак унес жизни его жены и матери. Скончался Александр Вадимович на 72-м году жизни. Репортаж и воспоминания близких – в материале Sobesednik.ru.

Прощание с Беляевым проходило в похоронном доме Троекурово. Попрощаться пришли в основном однокурсники, коллеги, из членов семьи в последний путь телеведущего провожал единственный сын Илья и помощница Светлана. Всего на прощании собралось около ста человек. Также проводить коллегу пришли нынешние и бывшие сотрудники телеканала НТВ: телеведущие Ирина Полякова, Татьяна Миткова и Алексей Пивоваров. Из медийных личностей больше никого и не было, и даже Малахов, которому Беляев впервые рассказал о болезни, не пришел проводить коллегу в последний путь.

Одними из первых на прощание пришли однокурсники Беляева. Они собирались в компании и вспоминали об усопшем.

– Мы часто собирались в лесу с костром, играли в футбол, много пили и пели, – коротко сказали супруги Марина и Юрий Мотовиловы.

Однокурсница Людмила вспоминает:

– Он был добрейшим человеком. Несмотря на свою популярность, он всегда был прост в общении, очень галантен. Помню, как-то гуляли в Парке Культуры по набережной, люди подходили к нему, махали руками, я говорю: «Сашка, смотри, погоду читаешь, а какая популярность». Он смутился немного.

– С женой его были знакомы?

– Мы, однокурсники, часто собирались. Но никто не брал с собой членов семьи, поэтому за столько лет дружбы с покойной супругой Сашки мы так и не познакомились. Знаю, ему было тяжело после ее кончины, тем более незадолго до ухода жены умерла от рака и его мать.

– Когда говорили в последний раз?

– В последнее время мы часто говорили по телефону, в основном о болезни, у нас с ним один и тот же недуг – рак прямой кишки. Он все-таки надеялся, что все будет хорошо, что он будет жить. И для меня его смерть стала шоком, у него ведь даже не было метастаз.

Последний месяц не удавалось с ним связаться, да и беспокоить не хотелось, я же знала, что положение тяжелое...

Ведущий научный сотрудник Института географии РАН Дмитрий Орешкин так же поделился воспоминаниями о Беляеве:

– Мы, друзья и коллеги Саши по институту, знали его с другой стороны, нежели телевизионная аудитория. Это был удивительный, жизнерадостный человек, который излучал счастье. Его телевизионный образ совпадает с реальными качествами. Я шел сюда, попал под проливной дождь и подумал, что погода Александра Вадимовича не забывает.

Александр Беляев – жизнерадостный человек, рыцарь легкого харассмента. Многие прекрасные дамы, которые здесь присутствуют, помнят, как он их трогал за локоток, за плечико, никого никогда не обижал.

Алексей Пивоваров много лет работал бок о бок с Беляевым.

– Для меня Александр Вадимович был очень важным человеком. 20 лет назад мы запустили парное ведение новостей на НТВ. Мы сделали это в американском формате, поэтому было сложно искать ведущих, все были заточены по-другому. Но было понятно, что ведущим погоды должен был быть человек науки.

Александр Вадимович стал для нас открытием, он сочетал в себе скиллы американского ведущего: работал на публику, правильно подавал достаточно банальную информацию. Он всегда умел найти правильные слова, чтобы успокоить всех вокруг, он был не только про погоду, он был про жизнь. Помню, мы делали материал про 50-летие смерти Сталина, и тут он в прямом эфире говорит: «А я помню эти похороны, меня мама взяла ребенком на Трубную». И эта была такая настоящая история от первого лица.

– Слышала, что его очень любили женщины...

– Я слышал про то, что его любили женщины, а он их любил в ответ. Но он был настолько вежлив и галантен, про него никогда нельзя было подумать то, что можно связать с харассментом.

Не могла остановить слезы коллега Беляева, телеведущая Ирина Полякова. Ее губы дрожали.

– Для всех нас это тяжелая потеря, Александра Вадимовича никем не заменить. Он входил к нам в гримерку, сразу ясно – пришел Беляев, сразу стало светлее.

Последнее время он приезжал в студию редко, это было для него подпиткой, несмотря на самочувствие, сразу собирался, включался в работу. Видя его по телевидению, трудно было догадаться о его состоянии. Он сильно похудел, а так — глаз горит, умная речь.

– С семьей его были знакомы?

– Только с его помощницей Светланой, он ее называл кормилицей.

– Она была его спутницей жизни в последние годы?

– Нет, не надо так говорить, она была именно помощницей.

В последнее время мы общались с Александром Вадимовичем по телефону, – продолжает Полякова. – Он никогда не жаловался. Приходилось вытягивать из него, что его беспокоит. Последняя операция прошла удачно, все было хорошо, но, видимо, не все… О его смерти я узнала перед выходом в эфир. Первые слова я просто не могла произнести.