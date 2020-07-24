Могила Игоря Малашенко превратилась в помойку, крест и фото валяются в грязи

Спустя год после самоубийства основателя НТВ его последнее пристанище оказалось совершенно заброшено, обнаружил Sobesednik.ru.

«Друзья, сейчас много рекламы. Простите великодушно, большие расходы на юристов у меня», – написала вчера в Instagram Божена Рынска, журналист, светская львица и вдова телепродюсера Игоря Малашенко. На активные попытки Рынски заработать с помощью платных постов и собственной 4-месячной дочери обратил внимание Sobesednik.ru. Напомним, что девочка появилась на свет в марте 2020 года. Ее рождение стало возможно благодаря биоматериалу, замороженному еще при жизни Игоря Малашенко, и услугам суррогатной матери.

Сначала Божена объясняла свою рекламную деятельность в соцсети необходимостью расплатиться с женщиной, выносившей ее с Игорем ребенка, теперь она ссылается на то, что деньги нужны, дабы не лишиться юридической поддержки в суде за наследство Игоря Малашенко с бывшей женой продюсера Еленой. Чуть раньше Рынска объявила сбор средств еще на одну цель: Божена заявила о желании поставить памятник на могиле мужа. Монумент, по ее словам, обойдется в 600 тысяч рублей…

Однако прежде чем ставить памятник, было бы неплохо для начала привести в порядок то место, где похоронен Игорь Малашенко. О котором, похоже, за заботами и разборками совсем позабыли его жены и дети.

Побывав на Троекуровском кладбище, мы обнаружили, что могила основателя телеканала НТВ (участок номер 17. – Прим. Sobesednik.ru) совершенно заброшена. Хотя после трагедии, когда Малашенко покончил с собой в Испании, прошло совсем немного времени, чуть больше года.

Сегодня могила Игоря Малашенко напоминает свалку. Деревянный крест и фото покойного, выцветшее от солнца и дождей, валяются в грязи. Скромная табличка с именем продюсера покосилась и тоже вот-вот упадет. Оградки и той нет. То есть могилы Игоря Малашенко как таковой, в привычном понимании слова не существует. Вместо нее – лишь заасфальтированная площадка.

Особенно удручающе это выглядит на фоне ухоженной, утопающей в свежих цветах, с недавно установленным прекрасным памятником Юлии Началовой. Тело певицы предали земле спустя 3 дня после похорон Малашенко, и их участки на кладбище находятся совсем рядом.

Напоминаем, что Игорь Малашенко пришел на ТВ в начале 1990-х. Он был одним из основателей, гендиректором НТВ. И по свидетельству журналиста Владимира Кондратьева, именно Малашенко придумал название этого телеканала.

В 1996 году принимал активное участие в проведении президентской кампании Бориса Ельцина. Главной ошибкой которого спустя годы назвал выбор преемника в лице Владимира Путина.

После смены руководства НТВ (телеканал из рук Владимира Гусинского перешел под контроль «Газпром-медиа» и сменил политический курс) несколько лет прожил за границей, затем вернулся в Россию.

В 2017 году Малашенко возглавил предвыборный штаб кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. В 2018-м женился на Божене Рынске. В 2019-м Игорь Малашенко наложил на себя руки.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)