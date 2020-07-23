Божена Рынска зарабатывает на новорожденном ребенке

45-летняя Божена Рынска выложила в Instagram фото с четырехмесячной дочкой, под которым рассказала, как малышка Женечка ест прикорм, и сопроводила пост упоминанием трех рекламных аккаунтов. Аудитория восхитилась снимком и начала задавать вопросы про естественное вскармливание, которые остались без внимания, поскольку вынашивала и рожала Женечку суррогатная мама.

В последний год рекламная деятельность Божены в Instagram, распродажи брендовых вещей делались, по ее словам, именно для того, чтобы оплатить услуги женщины, которая родила ребенка из биоматериала, замороженного еще при жизни супруга Рынски, тележурналиста и политолога Игоря Малашенко.

Игорь совершил самоубийство вскоре после регистрации брака с Боженой. Рождение хоть и посмертно, но общего ребенка, как и штамп в паспорте, станут аргументами в суде, в который Рынска намерена вызвать бывшую жену Малашенко, с которой у пары были весьма напряженные отношения еще при жизни Игоря.

В шоу «ОсторожноСобчак» ведущая в ходе беседы затрагивала тему постоянного обострения конфликтов Малашенко с бывшей семьей при участии Божены и подводила к тому, что не нужно было так отчаянно бороться «за эти чертовы деньги». Рынска, хоть и рыдая, говорила: «Ну а как же без этих чертовых денег».

Видимо, действительно никак. Как только Божена объявила в конце марта о рождении дочки (кстати, Евгения – это настоящее имя Божены), телеграм-каналы взорвались комментариями о том, что этот несчастный ребенок станет просто игрушкой в судебных разборках матери. Непонятно пока, какие интриги с ребенком будут проходить в рамках судебного процесса. Но то, что Божена продолжает зарабатывать в блоге, теперь и с помощью дочери, уже очевидно.

Божена Рынска во время пандемии надеется на наследство и ведет блог за еду

Напомним, что вся биография Божены – это череда скандалов и неоднозначных выходок. Одна из длительных историй – суд с телекомпанией НТВ, в которой работал Игорь Малашенко. В 2013 году Божена подралась с оператором и корреспондентом НТВ, которые караулили пару возле их дома, и по результатам судебного разбирательства суд признал ее виновной в «причинении побоев из хулиганских побуждений» и «умышленном повреждении чужого имущества». Божена была приговорена к году исправительных работ с удержанием в доход государства 10% её заработка.

В конце декабря 2016 года Божена, комментируя на своей странице в Facebook крушение самолета Ту-154, написала, что испытывает боль по поводу гибели артистов ансамбля Александрова, но одновременно благодарна «боженьке за бонус в виде съёмочной группы НТВошек». Это сообщение вызвало шквал негатива, вплоть до письменного обращения с просьбой выслать Божену из страны.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств – прим. Sobesednik.ru.)