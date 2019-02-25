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25 февраля, понедельник

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[17:44]Собчак назвала погибшего Малашенко "порядочнейшим" человеком
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[17:23]Сотрудница РАМТ умерла в больнице после обрушения декораций
[16:56]Пятиклассника, которого окунули в унитаз в Приморье, обвинили в нападении на прохожих
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[16:35]России предсказали падение числа точных прогнозов погоды
[16:19]Черчесов предложил разрешить продажу пива на стадионах на нескольких матчах
[16:07]Осужденного за нападение на путан Дацика отпустили на свободу
[15:35]Медведева уволили с должности зампредседателя "Газпрома"
[15:33]СМИ узнали мнение Владимира Путина о преследовании Майкла Калви
[14:35]Внучка Данелии рассказала о состоянии режиссера
[14:32]Песков отреагировал на ТВ-сюжет о ракетных ударах РФ по США
[14:01]Директора столичной школы избили ломом в ее кабинете
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[13:42]Главу амурской колонии решили уволить после скандала с Цеповязом
[13:26]Милонов увидел заговор в жалобе адвоката Шнурова в Госдуму
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[12:55]Совет при главе РФ призвал уточнить механизм борьбы с овербукингом
[12:33]Орешкин не исключил продление надзорных каникул после 2020 года
[12:25]Суд решил не наказывать мужчину, проучившего школьника в Приморье
[12:23]Александр Тихонов обвинил главу СБР во лжи в ситуации с биатлонистом Логиновым
[11:49]23% россиян сочли арест Арашуковых попыткой отвлечь внимание от реальных проблем
[11:21]Роспотребнадзор проверит жалобы на червивые конфеты в Новокузнецке
[11:20]Рами Малек поскользнулся, поднимаясь на сцену за "Оскаром"
[11:01]В ГД обсуждают отказ от создания системы национальных доменов на базе РКН
[11:01]Четыре суда Москвы эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва
[10:42]Федосееву-Шукшину оставили в больнице после скачка давления
[10:27]Держатели карт Visa смогут оплачивать покупки по QR-коду
[10:19]Глава ГИБДД объявил о переходе на электронные права в 2019 году
[09:59]В Москве задержали двух мужчин, подозреваемых в хищении 131 телефона
[09:45]В Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве жителя столицы
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[09:05]Москвичам обещают повышение температуры воздуха 25 февраля
[08:21]"Зеленая книга" признан фильмом года по версии Американской киноакадемии
[07:53]Рами Малек получил премию "Оскар" за роль Фредди Меркьюри

24 февраля, воскресенье

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[15:40]Российские аэропорты могут ввести электронные посадочные талоны
[15:17]Врачи назвали причину госпитализации Георгия Данелии


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Собчак назвала погибшего Малашенко "порядочнейшим" человеком

Общество

Телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак прокомментировала смерть политолога Игоря Малашенко.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что тело Игоря Малашенко было найдено в Испании. По предварительным данным, политик и один из основателей телекомпании НТВ покончил с собой.

Ксения Собчак, чей штаб на выборах президента России в 2018 году возглавлял Малашенко, прокомментировала его смерть у себя в Telegram-канале. Она поблагодарила политолога за совместную работу и подчеркнула, что гордится им.

«Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу... Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб», — написала Собчак. 

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств – прим. Sobesednik.ru.) 

Теги: Собчак, Выборы-2018

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Невзоров
Александр

публицист

Гундяев так же трагичен, как Путин, который тоже олицетворяет собой прошлое. У них, мне кажется, задача: Россия должна быть самой отсталой, архаичной и при этом самой страшной страной

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Ясин
Евгений

экономист

Ситуация в экономике сложная. Но есть пожелания руководства зафиксировать успехи. В итоге налицо не стремление этих успехов добиться, а попытки «поиграть» в подъем – и это всего печальнее

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Поскольку советскому и особенно постсоветскому человеку в повседневной жизни гордиться не приходится, он гордится участием в военной кампании, не заботясь о ее смысле


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