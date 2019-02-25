Собчак назвала погибшего Малашенко "порядочнейшим" человеком

Телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак прокомментировала смерть политолога Игоря Малашенко.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что тело Игоря Малашенко было найдено в Испании. По предварительным данным, политик и один из основателей телекомпании НТВ покончил с собой.

Ксения Собчак, чей штаб на выборах президента России в 2018 году возглавлял Малашенко, прокомментировала его смерть у себя в Telegram-канале. Она поблагодарила политолога за совместную работу и подчеркнула, что гордится им.

«Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу... Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб», — написала Собчак.

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