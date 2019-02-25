Тело экс-главы предвыборного штаба Собчак нашли в Испании

Тело политолога, медиаменеджера, одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко обнаружили в Испании.

По данным «Коммерсанта», 64-летний Игорь Малашенко мог совершить самоубийство.

«У меня есть подтверждение информации, что он умер в Испании, где он отдыхал в своем доме, сегодня ночью. Есть подтверждение информации о том, что он покончил с собой», – рассказал агентству «Москва» журналист Тимур Валеев.

В 1996 году Малашенко был главным советником избирательной кампании кандидата в президенты РФ Бориса Ельцина. В 2018 году он возглавлял предвыборный штаб телеведущей Ксении Собчак, которая баллотировалась в президенты.

Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ, генеральным директором РГТРК «Останкино» и соучредителем ЗАО «Медиа-Мост». С 2001 по 2009 годы он занимал пост гендиректором RTVI.

В последнее время Малашенко участвовал в бракоразводном процессе. Его супругой была бывший художественный директор галереи «Манеж» Елена Малашенко (Пивоварова). Новой женой Малашенко стала журналистка Божена Рынска.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств – прим. Sobesednik.ru.)