Виктор Шендерович: почему Путина и Собянина еще не посадили под домашний арест?

Еще во время январских акций в поддержку тогда еще только задержанного и арестованного, но не осужденного оппозиционера Алексея Навального, власти решили действовать максимально оперативно. Многим участникам тех событий запомнилось, насколько жестко действовали силовики и каково было их количество на улицах Москвы.

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что к протестующим обращались как к нарушителям «санитарного» режима и введенных в связи с пандемией, а также для борьбы с коронавирусом ограничительных мер. Власти, их спикеры и лояльные Кремлю журналисты, эксперты и политики в те дни наперебой твердили о том, что сторонники оппозиционера подвергают опасности себя и других горожан, призывали их к «благоразумию» и просили разойтись по домам, чтобы избежать новой вспышки заболевания.

Именно на этот момент и решил обратить внимание известный писатель, публицист и журналист Виктор Шендерович, правда, на него эксперт взглянул под «авторским» углом. Он напомнил, что еще в середине марта в Лужниках состоялись масштабные торжества по случаю очередной годовщины присоединения Крымского полуострова к России, при этом чашу крупнейшего стадиона заполнили практически полностью, собрав в одном месте десятки тысяч человек. А после этого, добавляет публицист, случилась новая вспышка коронавируса. Об этом он пишет на своей страничке в социальной сети Facebook.

«Я бы хотел поинтересоваться, Путин и Собянин, которые собрали в Лужниках 80 тысяч жителей Москвы, чтобы те подышали друг другом в честь присоединения Крыма, еще не под домашним арестом?

Напомню, Любовь Соболь так и сидит под домашним арестом в рамках "санитарного дела". А еще Люся Штерн, Кира Ярмыш, Мария Алехина. Причем никто из них не выступал в качестве организатора демонстраций в поддержку Алексея Навального, более того, в общей сложности на ту московскую акцию в январе, согласно данным МВД, вышло всего 2000 человек – и потом не было никаких данных о росте численности заболевших.

А тут сразу 80 тысяч человек, которые свезены в Лужники на казенных автобусах. А сразу после этого официально регистрируется вспышка заболевания. И полная тишина. Впрочем, ничего нового», – гневно высказался Шендерович.