Соловьева высмеяли за "доказательство" здоровья Путина, сумевшего поймать карандаш

Владимир Соловьев в эфире канала «Россия 1» восхитился физической формой российского лидера после продемонстрированного им приема с карандашом.
Видеокадры с Путиным, который ловит карандаш, откатившийся к краю стола, были показаны в эфире программы Соловьева на телеканале «Россия 1». Комментируя сюжет, ведущий не без восхищения отметил, что у президента прекрасная реакция.
По мнению Владимира Соловьева, это указывает на то, что президент находится в отличной физической форме.
«Карандаш поймал ловко! Так что надо отметить — реакция прекрасная. Видно, что президент в отличной спортивной форме, и боевые искусства никуда не уходят. Вы пробовали повторить?» – обратился к своему соведущему Соловьев.
Павел Зарубин подтвердил, что так ловко ловить карандаш, как Путин, он еще не пробовал.
В соцсетях обсуждение этой темы назвали безумием. У многих пользователей придыхание, с которым Соловьев отозвался об обычной ситуации с участием президента, вызвало ассоциации с культом личности в таких государствах, как КНДР и Туркменистан.
Дмитрий Каверин.