Соловьева высмеяли за "доказательство" здоровья Путина, сумевшего поймать карандаш

Владимир Соловьев в эфире канала «Россия 1» восхитился физической формой российского лидера после продемонстрированного им приема с карандашом.

Видеокадры с Путиным, который ловит карандаш, откатившийся к краю стола, были показаны в эфире программы Соловьева на телеканале «Россия 1». Комментируя сюжет, ведущий не без восхищения отметил, что у президента прекрасная реакция.

По мнению Владимира Соловьева, это указывает на то, что президент находится в отличной физической форме.

«Карандаш поймал ловко! Так что надо отметить — реакция прекрасная. Видно, что президент в отличной спортивной форме, и боевые искусства никуда не уходят. Вы пробовали повторить?» – обратился к своему соведущему Соловьев.

Павел Зарубин подтвердил, что так ловко ловить карандаш, как Путин, он еще не пробовал.

Соловьев и Зарубин по видеосвязи обсудили ловкость президента

В соцсетях обсуждение этой темы назвали безумием. У многих пользователей придыхание, с которым Соловьев отозвался об обычной ситуации с участием президента, вызвало ассоциации с культом личности в таких государствах, как КНДР и Туркменистан.

Дмитрий Каверин.