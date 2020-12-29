Как выглядят сейчас актеры советских новогодних фильмов

Мы решили посмотреть, как изменились звезды фильмов «Ирония судьбы», «Чародеи» и «Морозко» много лет спустя.

Новогодний хит Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» 1 января 2021 года празднует юбилей. Фильму о приключениях подвыпившего в бане хирурга Жени Лукашина в исполнении Андрея Мягкова исполняется 45 лет. Премьера фильма, показ которого на Новый год стал за эти годы традицией, состоялась 1 января 1976 года.

К сожалению, сегодня живы не все актеры, сыгравшие в «Иронии судьбы». Нет Юрия Яковлева (Ипполит), Александра Белявского и Георгия Буркова (друзья Жени), Любови Добржанской и Любови Соколовой (мамы Жени и Нади соответственно).

Однако многие здравствуют и поныне.

Женя Лукашин и Андрей Мягков//фото: скриншот YouTube, Global Look Press

Наденька и Барбара Брыльска//фото: скриншот YouTube, Global Look Press

Галя и Ольга Науменко//фото: скриншот YouTube

Подруга Наденьки и Лия Ахеджакова//фото: скриншот YouTube, Global Look Press

Неулетевший в Ленинград друг Жени и Александр Ширвиндт//фото: скриншот YouTube, Global Look Press

Подруга Наденьки и Валентина Талызина//фото: скриншот YouTube

Звезда «Чародеев» Валентин Гафт (Аполлон Сатанеев) умер совсем недавно после перенесенного инсульта, в последние годы артист страдал от болезни Паркинсона. Нет сегодня уже ни Александра Абдулова (Иван Пухов), ни Валерия Золотухина (Иван Киврин), ни Семена Фарады (гость с юга).

Зато слушать воспоминания Александры Яковлевой, Эммануила Виторгана, Екатерины Васильевой о съемках в любимом зрителями новогоднем фильме мы по-прежнему можем из первых уст.

Аленушка и Александра Яковлева//фото: скриншот YouTube

Чародей Ковров и Эммануил Виторган//фото: скриншот YouTube, Global Look Press

Кира Шемаханская и Екатерина Васильева//фото: скриншот YouTube

Сказке «Морозко» уже – страшно сказать – 55 лет! По тем временам фильм был прорывным: советский мюзикл! Сегодня мы любим «Морозко» за национальный колорит, отличное настроение и искрометные образы, созданные актерами. Несмотря на год выпуска фильма (1964-й), исполнители остаются со своими зрителями, их можно видеть в театре и на ТВ.

Настенька и Наталья Седых//фото: скриншот YouTube