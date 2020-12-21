"Нельзя обижать семью Баталова!": Догилева о скандале с Дрожжиной и Цивиным (видео)

Народная артистка России Татьяна Догилева впервые высказалась о громком деле с отъемом квартиры Алексея Баталова у его вдовы и дочери. Сделала она это в рамках концерта-акции в защиту семьи Баталова, организованного Центром поддержки и защиты творческой и научной интеллигенции имени Народных артистов СССР Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова. Напомним, сейчас идет расследование обстоятельств того, как получилось, что супруги Наталья Дрожжина и Михаил Цивин записали на себя долю в квартире вдовы и дочери Алексея Баталова.

Помимо Догилевой, в этой акции в поддержку семьи Баталова приняли участие: Никита Джигурда, Людмила Дмитриева, Ксения Кастор, Игорь Наджиев, Михаил Богдасаров, Мария Швыдко, Александр Терехов, депутат Мосгордумы Наталия Метлина, журналист и радиоведущий Михаил Куницын, художник Александр Суворовцев, поэт Сергей Таратута и другие. Скоро этот фильм выйдет на сайте Sobesednik.ru.

– Впервые мы встретились с Алексеем Баталовым в конце 1970-х, когда снимались вместе в Свердловске в фильме «Поздняя встреча», – рассказывает Татьяна Догилева. – По сюжету Алексей Владимирович играл провинциального инженера из Свердловска. Помню, была огромная проблема сделать из Баталова провинциала.

Режиссер Владимир Шредель спрашивал: «Почему он опять красивый?» А художник по костюмам кричала: «Я ничего не могу с ним сделать! Я ему надела самый дешевый плащ, а он – опять француз!»

Ну, не получалось сделать из Баталова незаметного провинциального инженера! – смеется актриса. – И потом, Баталов так себя со всеми вел, что создавалось ощущение: он твой старый друг! У него была такая манера общаться, что он сразу всех людей как будто записывал в свои близкие друзья. Вокруг было такое облако обожания!

Когда я приехала на съемки, села в гримерку вся такая сумрачная, ожидая какого-нибудь подвоха.

Тут вошел Алексей Владимирович Баталов и воскликнул: «Ой, молодая артистка приехала, прелесть-то какая! Какое счастье!»

Это был невероятной доброты человек, он, видимо, понял, что я неопытная еще в кино, буду в ужасе и в страхе. И стал со мной общаться, как будто мы знакомы с ним сто лет и все друг о друге знаем. Вообще, надо сказать, что то поколение было невероятно лояльно к молодым, они с нами сразу общались, как с товарищем.

Бывало звал меня в кафе есть пельмени, – вспоминает Татьяна Догилева.

На съемках иногда отводил меня в сторону и давал совет: «Никогда не старайся сыграть свой лучший дубль. Играй средний. От нас же ничего не зависит, ты сыграешь лучший дубль, а режиссер возьмет в картину другой!» А меня в институте учили играть каждый раз, как в последний, чтобы «умереть на сцене». Я была такая романтическая…

Потом с Баталовым мы не снимались вместе, но пересекались на разных мероприятиях. Его часто приглашали вести музыкальные вечера, Алексей Владимирович был украшением любого вечера. Его доброжелательность, интеллигентность… Он со всеми разговаривал так, как будто ты – единственный. И это было не поддельное, не дежурное. В нем было очень много от его экранных образов.