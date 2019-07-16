Опера и джаз не спасли "Славянский базар – 2019" от триумфа попсы

Белорусский Витебск во время «Славянского базара» преображается. Уличные театры, круглосуточные тусовки, молодые блондинки-дэпээсницы на перекрестках в элегантных юбочках (крайне аварийно опасно, но очень фестивально!), весьма недурной новый белорусский рок на главных площадях, бесчисленные ярмарки с безделушками из Белоруссии, Литвы, Украины, России…

Европейские фестивали могут позавидовать. Недаром даже местные министры выделяют в программе именно уличные неформальные события, а не скучно-фанерную протокольную рутину, хотя именно она всегда являлась витриной фестиваля и находится под пристальным взором президента Лукашенко.

Шагал и Малевич

Белоруссия, кажется, вообще немного оживает и встряхивается. Нет, интернет в публичных местах здесь по-прежнему через идентификацию, как и в России. Шмон перед каждым концертом – до ниточки, словно идешь смотреть не на группу «Комбинация» или команды КВН, а на саммит глав государств в эпицентре мирового терроризма.

Но даже по кавээнщикам Минского тракторного завода, шутки которых на сборном концерте были интереснее, чем у более титулованных российских команд, видно, что кислорода в Белоруссии чуть прибавили. К тому же страна открывается Западу: здесь все чаще вводят безвизовый режим для граждан разных стран. Обладатели билетов хотя бы на одно мероприятие «Базара» (от 400 российских рублей) тоже могли этим воспользоваться. Это более симпатичный способ пристроить билеты, чем принудительно заставлять их покупать своих бюджетников (увы, печальная витебская практика). При этом 20 миллионов рублей на сам фестиваль выделяется из бюджета Союзного государства, которое все еще, не удивляйтесь, существует.

Лукашенко по традиции лично открывает фест. 20 июля исполнится 25 лет, как он у власти. Кажется, ничего не меняется, кроме его сына Коли в президентской ложе, который окончательно вырос и возмужал.

В этом году в речи президента только позитив. Он часто отрывается от бумажки, и тогда становится совсем интересно.

– Мне бы, как творческим людям, понимать этот «Черный квадрат», – сказал президент, дойдя по тексту до Шагала и Малевича. – А так я просто любуюсь творчеством вместе со всеми.

Это не первые откровения А. Г. о «Черном квадрате». Ранее он уже исповедовался на эту тему российским журналистам. А во время второго экспромта президент пожелал тем, кто приехал на «Славянский базар», жить дольше, чем те, кто не приехал. В общем, долой фонограммы и протокольные речи! Без них жить интереснее.

Украина и Грузия

Главным триумфатором «Славянского базара» стала украинская певица Таисия Повалий. В ее честь установили памятный знак на фестивальной Площади звезд и вручили президентскую награду. Повалий – не Ротару, не Кобзон, не Пугачева, чьи звезды тут были заложены ранее. Главная заслуга Таисии – она первый обладатель Гран-при этого фестиваля (1993).

Украина по-прежнему участвует в «Славянском базаре» сдержанно. Президент Зеленский, по примеру Петра Порошенко, приветствие фестивалю так и не прислал. А Повалий, чье имя было прочно связано с партией Януковича, на Украине по-прежнему в опале. «Я украинка до мозга костей», – сказала певица журналистам в Витебске. И призналась, что 10 декабря попытается отметить свой юбилей в Киеве: «Надеюсь, все пройдет хорошо».

Накануне «Базара-2019» возникли очередные сложности и с Грузией. Народная артистка России и Грузии Тамара Гвердцители к тому моменту уже была назначена председателем жюри конкурса молодых исполнителей. Причем представляла она Россию, а не Грузию. При этом в своем сольном концерте (первом за 26 лет поездок на этот фестиваль) пела и грузинские песни, посвящая их «своей родине и ее многовековой истории». А начала с «Молитвы» Окуджавы, и надо было слышать, как громоподобно она пропела строчку «…не ведая, что творим».

Леонтьев и Михайлов

В кулуарах «Славянского базара» жжет напалмом эпатажный музыкальный критик Сергей Соседов. Он радостно порхает по центру Витебска, улыбается, никому не отказывая в селфи. Зато на пресс-конференциях прикладывает артистов так, что те теряют дар речи. Той же Повалий досталось за слабый репертуар, состоящий в том числе из песен Михаила Гуцериева.

Но больше всего огреб Эмин Агаларов:

– Вы – сын миллиардера, зачем это скрывать! Кто оплачивал ваше обучение за границей, выпуск первого альбома? Конечно же папа! И песни Макса Фадеева, которые вы поете, недешевы.

– Что касается Макса Фадеева, мы дружим, и потому я ни за одну его песню не заплатил, – отпирался Агаларов-младший.

– Вы что, Муслим Магомаев или Бюльбюль-оглы, что он так ценит вас? – возмущался Соседов.

И это еще Стаса Михайлова не вывели к журналистам! К Стасу, впрочем, вопросов нет. Вопросы к публике. Билеты на Михайлова разлетаются вмиг. Поэзия Стаса, на мой вкус, пробивает очередное дно, но даже в самое холодное лето Летний амфитеатр заполняется неистовствующими морозоустойчивыми тетушками.

Новая дирекция фестиваля попыталась заполнить программу достойными проектами. Например, великолепную джазовую сборную мира привез Леонид Пташка: в составе Игорь Бриль, Анатолий Кролл, известные заокеанские джазмены. А больше всего усилий (и видимо, денег) ушло на концерт-увертюру к фестивалю: Алессандро Сафина, Суми Чо, Джо Линн Тёрнер в сопровождении симфонического оркестра. Но оперная элита не вызвала особого энтузиазма на «Базаре».

Чего не скажешь о завсегдатаях. Во время сольного концерта Валерия Леонтьева пресса гадала, какое количество фанеры использует артист. Да, Валерию Яковлевичу стукнуло 70, а он по-прежнему прыгает на сцене, как в 20. Это, конечно, вызывает восхищение, и за этим, пожалуй, на него и приходят. В целом на «Славянском базаре» фанеры по-прежнему неприлично много.

Еще один юбилей отмечает в Витебске белорусское «наше всё» – ансамбль «Песняры». Многократно разделенный, он не сумел собраться в золотом составе и к 50-летию. Минский госансамбль «Песняры» смахивает скорее на кавер-группу. В Витебск сумели заманить двух солистов, певших при Мулявине: Леонида Борткевича и Анатолия Кашепарова. Борткевич сам себе ансамбль: выступает, где может, независимо от других. А вот «Белорусских песняров», где солируют Владислав Мисевич и Валерий Дайнеко, не было. Как нам намекнули в «госансамбле», не договорились по деньгам.

Гаркалин и Яковлева высказались о театральных бунтах

«Славянский базар» – это не только музыка, но и театр. В Витебск привезли московскую антрепризу «Кадриль» с Владимиром Гаркалиным, Даниилом Спиваковским, Аленой Яковлевой, Ольгой Прокофьевой и Татьяной Яковенко. Накануне показа «Собеседник» поинтересовался у актеров, почему почти каждая смена руководства в репертуарном театре сопровождается дрязгами, иногда переходящими в уличные акции протеста.

– Смена театрального руководства – процесс неостановимый, – сказал мне Гаркалин. – И каждый, кто приходит к власти в театре, меньше всего старается его испортить. Это хорошо, что меняется руководство: уходят закостенелые процессы. Иногда ведь многие театры погружаются во мрак – когда в какой-то момент руководителя перестает все интересовать.

Актриса Театра сатиры Алена Яковлева отметила, что не возражает Гаркалину, но высказала другое мнение:

– Иногда эта смена происходит кроваво. Многие приходят, и возникает чувство, что они еще ничего не создали, а уже разрушают. Так было с театрами «Модернъ», «На Покровке». А есть другие примеры: посмотрите, как поднялся Вахтанговский театр. Да, там тоже было недовольство. Но Римас Туминас сумел найти выход: он сделал спектакль «Пристань» со всеми стариками. Борисова, Максакова, Этуш... И плюс там играла молодежь.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №26-2019 под заголовком «Стас Михайлов уделал классиков».