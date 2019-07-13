Белоруссия ввела безвизовый режим для приезжающих на "Славянский базар"

Купленный билет на фестиваль «Славянский базар», который сейчас проходит в Витебске, заменит визу в Белоруссию гражданам 74 государств. В их числе страны Шенгенского соглашения, США, Канада, Япония, Корея, некоторые государства Южной Америки и Африки. Гражданам Китая и Индии можно воспользоваться этой «акцией» при наличии действующей Шенгенской визы (подробные условия опубликованы на сайте МВД Белоруссии).

По билету на любое мероприятие «Славянского базара» иностранцы могут находиться без виз в Белоруссии в период с 1 по 20 июля. Самый дешевый билет на мероприятия в Витебске обойдется в 13 белорусских рублей (чуть больше 400 российских). Между тем однократная белорусская виза сейчас обходится европейцам в 25 евро, а двукратная транзитная (например, в случае поездки в Россию) — 15 евро. Дело, конечно, не в цене, а в малоприятных бюрократических формальностях.

Это уже не первое визовое послабление для иностранцев. До 2017 года тарифы для иностранцев были гораздо выше. А в прошлом году Белоруссия разрешила гражданам 80 государств посещать страну вообще без виз в случае их прилета в аэропорт Минска. Правда, срок пребывания в стране ограничен всего пятью днями.

Также несколько приграничных зон были объявлены безвизовыми. Гостей же «Славянского базара» с билетами обещано пропускать через любой погранпереход. После таких послаблений для иностранцев Россия, с которой у Белоруссии отсутствует система погранконтроля, ввела режим проверки паспортов въезжающих на границе. Но это касается только въезжающих в Россию из Белоруссии на машинах или автобусах. На железной дороге никаких проверок не проводится. Таким образом, граждане ЕС теоретически могут доезжать до России, не имея российской визы. Впрочем, это не избавит их от проблем в случае, если будет установлен факт нелегального пребывания в России.

Между тем страны Шенгенского соглашения, скорее всего, в ближайшее время, наоборот, повысят тарифы на визы для въезда граждан Белоруссии с 60 до 80 евро. Россия, до сих пор пользующаяся «скидкой» на основании соглашения об упрощении визового режима (стоимость визы для россиян 35 евро), может вообще избежать подорожания, как и граждане Армении и Азербайджана. Впрочем, по другим данным из Еврокомиссии, стоимость шенгенских виз для россиян возрастет, но незначительно: с 35 до 40 евро.