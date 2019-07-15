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Валерия Леонтьева в Витебске приняли за динозавра

Шоу-бизнес
16:44, 15 июля 2019

Валерий Леонтьев // фото: Лилия Шарловская
Валерий Леонтьев // фото: Лилия Шарловская

Организаторы «Славянского базара в Витебске» в этом году обещали удивить небывалым размахом — и свое слово сдержали: такого «звездопада» культурная столица Беларуси не помнит уже давно.

В Витебск звезды стали съезжаться за несколько дней до открытия фестиваля. Одним из первых появился Валерий Леонтьев. Ради участия в «Славянском базаре в Витебске» 70-летний певец даже прервал каникулы в США.

Выглядел 70-летний «Казанова» весьма свежо, исполнив на сольном концерте как старые песни, так и новые хиты.

— Меня сегодня назвали симпатичным динозавром, — заявил артист, принимая цветы от поклонниц. Те заполнили зал витебского Летнего амфитеатра до отказа — Леонтьева здесь по-прежнему любят.

Надежда Кадышева поразила нарядами. В Витебск певица привезла едва ли не весь свой гардероб. Роскошные платья артистка меняла через каждые две песни.

— У меня юбилейный год, — заявила Надежда (ей недавно исполнилось 65 лет). — Поэтому я очень волнуюсь.

Поразила звезда и своим внешним видом. Выглядит Надежда Никитична роскошно, особенно вдохновили белорусов ее ресницы — такими длинными они у артистки не были даже в молодости.

Наибольший ажиотаж случился во время традиционного концерта «Золотой хит». Зрители тепло приветствовали Валентину Легкоступову, Ядвигу Поплавскую, «Самоцветы» и других.

Не оставили без оваций и Катю Семенову. В Витебске звезда исполнила свои коронные хиты, а после призналась, что наконец-то смогла наладить личную жизнь.

— Мое сердце уже несвободно, — сообщила певица. — А о бывшем муже даже не хочу вспоминать. Это единственный человек, которого в моей жизни больше не существует.

Александр Панайотов в Витебск тоже приехал на несколько дней. Во время «Звездного часа» — общения артистов с журналистами — артист вспоминал, как прожил здесь две недели: «Это удивительный город!» — заявил артист.

Вспомнил Панайотов и о том, как однажды едва не стал жертвой пьяного хулигана, решившего напасть на звезду с ножом. Дебошира заметил Алексей Чумаков и обезвредил.

Надо сказать, что сейчас в Витебске спокойно. Именно поэтому многие зрители гуляют по центру города до утра.

Вскоре на «Славянском базаре в Витебске» появится и София Ротару. София Михайловна готовится выступить в концерте закрытия фестиваля.

Теги: Белоруссия

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