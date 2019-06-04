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Александр Панайотов: Если бы Началова увидела эти банки с водой, она бы поржала!

Шоу-бизнес
06:07, 04 июня 2019
«Жёлтая газета. Зажигай!» №21-2019

Юлия Началова // фото: Global Look Press
Юлия Началова // фото: Global Look Press

На могиле Юлии Началовой стали происходить удивительные вещи. Работники Троекуровского кладбища рассказывают, что народ несет к месту захоронения певицы банки с водой и кремами. Люди считают, что на могиле Юли они заряжаются и начинают обладать чудодейственными свойствами. Другие пытаются унести хотя бы горстку земли – по тем же соображениям. А еще очевидцы утверждают, что крест на могиле певицы стал мироточить. 

– Это похоже на массовое помешательство! – рассказывает одна из работниц кладбища. – Все считают, что она стала святой и может лечить. 

Близкий друг певицы Александр Панайотов в растерянности: он никак не ожидал, что уход Юлии Началовой из жизни приведет к подобным вещам. Впрочем, добавляет: сама певица отнеслась бы к этому с иронией. 

Александр Панайотов // фото: Global Look Press

– Если бы Юля знала о том, что сейчас происходит, она бы просто поржала, – говорит Александр. – Она была удивительным человеком и всегда все воспринимала с юмором. Я уверен, что и сейчас она все видит и наблюдает за происходящим с улыбкой. 

Сам Александр банки с водой к могиле Началовой не носит. Он вообще туда старается не ходить. Слишком тяжело переживает ее уход.

– На сорок дней я был на кладбище, – продолжает Александр. – Для меня это очень тяжело. Я до сих пор не верю, что Юли нет с нами. Еще не было дня, чтобы я не думал о ней. Все время рука тянется позвонить ей, обсудить какие-то вопросы. Для меня ее уход – это настолько большая трагедия, что я даже с трудом подбираю слова. Стараюсь гнать от себя эти мысли, будто она уехала на гастроли и скоро вернется.

После смерти звезды стали появляться разные мистические истории. Люди в социальных сетях активно делятся рассказами о том, как им помогает покойная певица. Мол, стоит к ней мысленно обратиться со своими бедами и проблемами, как они тут же благополучно разрешаются. 

– Все удивительные вещи, о которых рассказывают – это просто стечение обстоятельств, – продолжает артист. – Мне кажется, что не стоит относиться к этому слишком серьезно. Что касается Юли, то раньше она мне снилась каждый день, а сейчас приходит очень редко. Я надеюсь, что мы с Ларисой Александровной Долиной сделаем концерт памяти на годовщину смерти Юлии. И мне бы очень хотелось, чтобы какой-нибудь из каналов его показал. 

А пока Панайотов призывает прекратить упоминать имя своей звездной подруги. Лучше  молиться за упокой ее души. 

– Нужно оставить в покое человека и сделать все для того, чтобы улеглись все страсти, – считает Александр. – Юля была очень светлым человеком, и она навсегда такой останется в наших сердцах. 

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Юлия Началова // фото: Global Look Press

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