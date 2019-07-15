Эмин Агаларов наладил отношения с первой женой

Певец Эмин Агаларов дал сольный концерт на «Славянском базаре в Витебске». Артиста в Белоруси ждали, поэтому раскупили билеты на его выступление задолго до намеченной даты. Эмин так остался доволен приемом витебской публики, что разоткровенничался.

Всем известно, что сейчас Эмин женат во второй раз. Первая супруга артиста — дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла. С ней будущий музыкант познакомился в 2005 году, на заре своей карьеры. Девушка настолько покорила сердце Эмина, что он попросил аудиентиции у президента и только после того, как Ильхам Алиев одобрил его кандидатуру, приступил к ухаживаниям.

В 2006 году пара решила узаконить свои отношения. Молодые отпраздновали две грандиозные свадьбы — в Баку и в Москве. Их поздравляли многие влиятельные люди, включая Владимира Путина и Джорджа Буша. Вскоре в паре родились двое сыновей. И после этого в семье наметилась трещина. Супруга артиста уехала в Лондон, а он остался в Москве. Вскоре они решили расстаться.

— Исходя из собственного опыта, могу сказать, что в разводе ничего несчастливого нет, — говорит Эмин. — Если люди поженились, а спустя время поняли, что не совсем друг другу подходят, абсолютно нормально развестись и попробовать создать новую семью.

По словам Эмина, развод пошел ему только на пользу. С первой супругой ему удалось сохранить дружеские отношения. Сейчас они общаются даже лучше, чем во время совместной жизни.

— Мы хоть и развелись с первой супругой, но каждый день на связи, — признается артист. — Мы очень дружим. Более того, у нас теперь в новом статусе не может быть конфликтов. Мы как брат с сестрой, люди, которые родные. И это навсегда.

Нынешняя жена Эмина — модель Алена Гаврилова — такую философию звездного мужа принимает. Агаларов уверяет, что конфликтов на этой почве у них не возникает. Зато случаются по другой: певец никак не может справиться с ревностью.

— Я ревную ее очень, — не скрывает певец. — Но Алена ведет грамотно, поэтому мы вместе уже много лет. Ревность — это черта характера, избавиться от которой трудно. Если ты ревнуешь женщину, значит, и будешь это делать. С этим ничего не поделаешь.

Вместе с женой певец воспитывает дочь, которой недавно исполнилось полгода. Не забывает он и про сыновей от первого брака.

— Один из них очень творческий, — говорит артист. — Он большой фанат Элджея и Сергея Лазарева. Из моих ему нравится только одна песня. Я воспитываю детей в таком ключе, что они всего должны добиваться сами. Помогать можно образованием, быть тылом. Но я категорически против продвижения детей. У меня спросили про дочь Алсу и Яна [Абрамова]. Они — мои друзья, я не хочу комментировать эту ситуацию. Считаю, что главное не вмешиваться — поддержите ребенка дома. Так будет правильно. Тем более сейчас отличное время. Мы вчера завтракали в ресторане с Максимом Фадоеевым. Он рассказал историю, которая меня очень тронула. Много лет назад, когда ему было 18, он скопил денег на билет на поезд и приехал из Кургана в Москву. Пришел на телерадиовещание, оставил кассету. «Ее даже никто не послушал!» — сказал мне Макс. Сейчас же все по-другому. Если ты действительно талантлив, ты можешь выложить свое творчество в интернет и станешь популярным!

Эмин гордится, что в его роликах снимался Дональд Трамп — правда, за несколько лет до того, как стать президентом США. Агаларов уверяет, что за съемки Дональд не попросил денег:

— Гонорар я ему не платил, — говорит певец. — Потому что если бы он его потребовал, думаю, сумма была бы непосильной для меня. Это удача, что он снимался в моем клипе. В принципе любой мужчина может попробоваться на роль в моем клипе и потенциально обрести возможность стать президентом.