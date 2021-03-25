Дмитрий Быков - 100 книг, которые должен прочитать каждый. Глава первая

«Одиссея» – продолжение «Илиады», поэма, приписываемая слепому поэту Гомеру. Главный герой Одиссей возвращается на родину после окончания Троянской войны, переживая по пути самые разнообразные приключения и преодолевая всевозможные препятствия – от коварных монстров до не менее коварных красавиц. Пока Одиссей странствует в морях, дома его дожидается жена Пенелопа, осаждаемая женихами, а повзрослевший сын Телемах сам отправляется на поиски отца. В «Одиссее» гораздо больше, чем в «Илиаде», сказочных элементов, волшебства, вмешательства богов – благодаря этому она увлекательней ее, богаче и разнообразней. Здесь сошлось множество традиционных фольклорных сюжетов – но в значительно преобразованном виде, с живыми героями и характерами, свойственными уже не сказке, а литературе более серьезного класса. Конечно, привлекательна для читателя и сама фигура Одиссея – героя, славного не силой и храбростью (вернее, не только ими), но умом, хитростью, умением играть. «Одиссея» подарила нам метафоры на те случаи жизни, которых не предусмотрела «Илиада»: мы все умеем тянуть время, как Пенелопа со своей пряжей, залепляем уши воском, завидев сирен, и, хотя не всякий скажет, как выглядели Сцилла и Харибда, все знают, что находиться между ними неприятно.

В 2008 году ученые Национальной академии наук США заявили, что определили точную дату возвращения Одиссея с Троянской войны – 16 апреля 1178 года до н.э. В качестве подсказок они использовали описания положения светил в тексте поэмы.

КОГДА ЧИТАТЬ: По дороге домой, в пробке, например. Утешает.