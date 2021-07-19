Двести лет жести

Раскольников, кстати, так и не приходит в рассудок на протяжении всего романа: раскаяния в нем нет даже на каторге, и признается он не вследствие покаяния, а исключительно потому, что раздавлен, трясется от любого звука, подозревает за собой слежку: «не выдержал». То есть на его теоретический вопрос – почему нельзя убивать старуху? – дается чисто физиологический ответ: потому что убийство противно человеческой природе, потому что даже не совесть, а сама физиология не выносит насилия. Но этот аргумент двадцатым веком начисто опровергнут. Есть такие, что убивают вообще без эмоций.

Скажу больше: разбирая роман со школьниками, я обычно говорю, что в его образной системе Дуня олицетворяет душу Раскольникова – красивую, гордую, чистую, – тогда как Соня воплощает его совесть, созвучия, по-моему, вполне убедительны. А вам не приходило в голову, спросил один десятиклассник, почему Соня сделана проституткой? С совестью, в общем, довольно легко договориться, не зря и адвоката называют «купленной совестью», – и теряют ее, в отличие от чести, регулярно… Раскольников со своей совестью договаривается весьма умело и сдаваться идет от разочарования: «не сдюжил».

Любопытно, что и Порфирий Петрович – в некотором смысле автопортрет Достоевского, тут и желтый цвет лица, и пристрастие к пахитоскам, и «я поконченный человек» в сорок с небольшим, – ловит его не на угрызениях совести, а именно на тщеславии: «Станьте солнцем, вот вас все и увидят». Любопытно, что он предполагает для убийцы трех человек возможность стать солнцем после духовного переворота; выходит, для Достоевского Раскольников, «теоретический» убийца, – все-таки симпатичней Лужина, который вообще никого не убивает, но объясняет свою нравственность исключительно прагматикой, по-чернышевски.

«Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, – вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотенья? Человеку надо – одного только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела» – сказано в «Записках из подполья»; и Раскольников в самом деле более человек, чем Лужин… но что же это за представление о человеке?!

Здесь-то и разворачивается главная дискуссия в русской литературе.

Достоевский против Чернышевского

Чернышевскому принадлежат две теории – эстетическая и этическая. Эстетическая очень наивна: прекрасно то, что здорово и цветет, безобразно все больное и увядающее (это я пересказываю коротко и упрощенно). Этическая несколько интересней: нравственность – выгодна, доброта – полезна. Эта теория разумного эгоизма изложена в романе «Что делать». Именно на эту теорию Достоевский вызверился с такой силой, что кинулся разоблачать ее в «Преступлении», «Записках из подполья», «Крокодиле» (не законченном, ибо общественное мнение встало на защиту уже арестованного Чернышевского), да отзвуки этой полемики дошли даже до «Братьев Карамазовых».

Для Достоевского нет ничего отвратительней такого пошлого, лакейского обоснования нравственности; для него выше всего свободная воля человека, пусть даже это воля к саморазрушению, к самоубийству, как у Кириллова в «Бесах». «Записки из подполья» – самый отчаянный манифест иррационализма: миру ли провалиться или мне чаю не пить? Нет, пусть миру провалиться, а мне чтоб всегда чай пить! Человеческая свобода безгранична и ни с какой целесообразностью, даже и ни с какой гуманностью считаться не хочет. «Господи боже, да какое мне дело до законов природы и арифметики, когда мне почему-нибудь эти законы и дважды два четыре не нравятся? да когда же, во-первых, бывало, во все эти тысячелетия, чтоб человек действовал только из одной своей собственной выгоды? Да и берете ли вы на себя совершенно точно определить, в чем именно человеческая выгода состоит? А что если так случится, что человеческая выгода иной раз не только может, но даже и должна именно в том состоять, чтоб в ином случае себе худого пожелать, а не выгодного? Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и... решительно ничего больше. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение».

Для Достоевского человек далеко не сводится к рассудку, то есть к логике и смыслу: «Ведь я, например, совершенно естественно хочу жить для того, чтоб удовлетворить всей моей способности жить, а не для того, чтоб удовлетворить одной только моей рассудочной способности». Задолго до Фрейда Достоевский провозгласил примат бессознательного над сознанием – по его мысли (пусть и приписанной довольно неприятному персонажу), на долю сознания приходится одна двадцатая «жизни всей натуры», прочее же все, включая инстинкты, рефлексы и тайные желания, – гораздо интереснее». И вот эта-то полнота ему всего дороже: унизительно для человека действовать ради выгоды, тем более экономической (понятно, как он ненавидел марксизм, кладущий материальные потребности и классовую природу в основу всех действий человека вообще; для Достоевского такое упрощение и обеднение человеческой природы – прямое оскорбление). «Социалисты дальше брюха не идут», провозглашает Достоевский в неоконченной статье «Социализм и христианство» 1873 года. Под «брюхом» понимает он не только материальную, но любую выгоду – а человек для него стремится отнюдь не к пользе, а к предельной полноте бытия.